Victoria con aire de play off

El Atlètic Lleida no necesitó ni media hora para desarbolar al Vilassar de Mar en el Ramon Farrús (2-0) y escribir con letras de oro su pasaporte al play off de ascenso a Segunda RFEF. La estrategia fue el arma principal de los leridanos, que virtualmente ya saben que acabarán entre los cinco primeros de la clasificación. El triunfo, sumado a la derrota del Girona B en L’Escala (1-0), hace que los de Gabri suban a la segunda posición y que aventajen en seis puntos al Badalona, sexto clasificado y que remontó ante el San Cristóbal (4-2), a falta de seis puntos en juego. Ante la igualdad en los duelos particulares entre Atlètic Lleida y Badalona (0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta), hay que mirar la diferencia de goles de cada equipo. En este apartado, los leridanos tienen un margen de 13 tantos a favor. Tendría que pasar una catástrofe inmensa para quedar fuera del play off de ascenso.

El Atlètic Lleida saltó al partido con las importantes bajas de Samsó, Joanet y Daouda. Jugadores fijos en el once de Gabri. Pese a esto, los locales salieron inspirados. Soule fue el primer verso suelto del partido. Imparable por la banda derecha. El carrilero forzó las primeras paradas de Baño. Respondió el Vilassar con Joel Gómez y Orellana intentando inquietar sin demasiada fe a Pau Torres. El primer chispazo del encuentro llegó en el minuto 16. Los de Cappont tiraron de estrategia en una falta lateral para limpiar con bloqueos el punto de penalti, por el que apareció imperial Jordi Ortega para empujar a la red el pase raso de Víctor Villote (1-0). Primer tanto del curso para el centrocampista, que se multiplicó tanto en ataque como en defensa para firmar un partido exquisito.

Cinco minutos después, otra ópera en dos actos: centro de Villote, peinada sutil de Boris Garrós y Wilber Hurtado, el ángel del gol leridano, ponía la punta de la bota para hacer el segundo (2-0). Veinte goles ya para un artillero que se ha ganado el cielo en Lleida. El Vilassar se veía superado y también vio cómo el árbitro expulsaba a su entrenador por protestar. Todo estaba saliendo al revés para los del Maresme. Desde ese instante, el Atlètic Lleida manejó los hilos del juego con la sabiduría de un ajedrecista que se sabe superior.

En la segunda parte, el Vilassar, obligado por la urgencia del descenso, sacó su garra a relucir. Lo intentaron desde lejos Baquero y Bocardo, pero sus disparos se encontraron con un buen posicionado Pau Torres. Por parte de los locales, Moró ponía en dificultades a Baño desde el vértice izquierdo del área grande. El Atlètic Lleida tuvo también su ocasión de matar el partido en las botas de Eric Jerez tras un centro de Alcalá de banda a banda, pero Baño resistió con una parada de oro. En el otro lado, el Vilassar se topó con el larguero en un centro de Baquero que se envenenó al tocar en un defensa local. El balón superó a Pau Torres, pero se chocó con el larguero, que evitó que el conjunto barcelonés recortara distancias. Entre los cambios, destacaron el retorno de Nil Sauret tras dos partidos y el de Marc Vales, que regresó tras haber disputado únicamente 21 minutos desde el pasado mes de octubre por culpa de varias lesiones. Los visitantes empezaron a introducir a juveniles en el terreno de juego a causa de las numerosas bajas y los canteranos dieron la cara en todo momento. En los últimos minutos, Oriol Molins y Ferri acariciaron el gol, pero el Vilassar, valiente hasta el último suspiro, acabó cayendo. Una derrota que prácticamente les condena a bajar de categoría. Mientras tanto, el Atlètic Lleida celebró con música, saltos, cánticos y abrazos en el círculo central que están virtualmente clasificados para el play off de ascenso a Segunda RFEF.

A falta de dos jornadas para acabar la fase regular de la liga y con seis puntos de ventaja sobre el Badalona, el primer equipo que se quedaría fuera de los puestos privilegiados, el Atlètic Lleida solo necesita que pase la siguiente jornada para certificar matemáticamente su presencia en la promoción. El próximo partido será ante el Manresa.