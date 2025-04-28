Victoria y liderato para Àlex

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez recuperó ayer el liderato del Mundial de MotoGP y lo hizo a lo grande, consiguiendo la primera victoria de su carrera en la categoría reina después de aprovechar el regalo de cumpleaños (el pasado 23 de abril cumplió 29 años) que le hizo su hermano y hasta ayer líder Marc Márquez, que se fue al suelo en la tercera vuelta después de un giro inicial de altas pulsaciones con su compañero de escudería Pecco Bagnaia.

En su sexta temporada seguida en la categoría reina y después de subir ocho veces al podio llegó al fin la primera victoria en MotoGP. El triunfo del ‘73’ hace que los Márquez se conviertan en los primeros hermanos de la historia en ganar una carrera en MotoGP, todo en el triunfo número 200 para el motociclismo español en esta categoría reina.

Àlex exhibió solidez y aprovechó sus oportunidades en una carrera marcada por la caída de su hermano en el tercer giro, cuando marchaba tercero. Vuelta a vuelta, el de Cervera se acercó al italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y al francés Fabio Quartararo (Yamaha) y los adelantó para tomar el control de la cita a partir de la vuelta 14. Así, retuvo la cabeza de carrera y cruzó la meta primero por delante del piloto galo y del transalpino, que le acompañaron en el podio para celebrar el primer triunfo de su carrera en la categoría reina. Con este resultado se aúpa de nuevo a la primera plaza de la general con 140 puntos, uno más que su hermano Marc, que redujo el daño terminando duodécimo y sumando unos valiosos puntos para mantenerse a rebufo de su hermano.

Fabio Quartararo volvió a ejercer de líder desde su pole position para enfilar la curva de final de recta primero por delante de ‘Pecco’ Bagnaia, que aprovechó la levantada de rueda de la moto de Marc Márquez por dos veces para situarse segundo. Comenzó entonces una intensa lucha entre los dos compañeros del equipo oficial Ducati. Ambos se tocaron en varias ocasiones hasta que el leridano, que el sábado había ganado el Sprint, consolidó la segunda posición, a pesar de los esfuerzos del turinés en esa primera vuelta, si bien luego el italiano la recuperó. No tardó Àlex Márquez en super a los dos, pero al entrar muy colado, a punto estuvo de llevárselos por delante, aunque todo quedó en un susto y pudo controlar la situación para regresar a la trazada en cuarta posición.

Pero todo dio un vuelco de forma abrupta donde menos se esperaba. Fue en la curva 8, de izquierdas, durante la tercera vuelta y en el punto que mejor trazaba, cuando el octocampeón del mundo perdió el control de su moto, previsiblemente al tocar con la rodilla en el asfalto, y se fue hacia la grava. Volvió a pista en el fondo del pelotón, pero el trabajo ya había quedado arruinado, sin opciones ya de atrapar a los de delante.

Solo un giro después, Àlex Márquez adelantaba a Bagnaia para situarse en segunda posición, solo con ‘El Diablo’ por delante, y Fermín Aldeguer (Ducati) se iba al suelo en la sexta vuelta cuando trataba de acercarse a esas posiciones de podio.

Àlex superó a Quartararo al comienzo de la undécima vuelta en la apurada de frenada de la curva uno y, a partir de ahí, comenzó a tirar con fuerza para intentar consolidar la primera posición de la carrera y, además, el liderato del Campeonato del Mundo. Y es que, en apenas una vuelta, el pequeño de los hermanos Márquez abrió un hueco de más de un segundo sobre sus rivales, y las diferencias fueron en aumento vuelta a vuelta.

La situación en cabeza de carrera se consolidó plenamente con el liderato de Àlex Márquez, mientras que a Quartararo y Bagnaia se les acercó peligrosamente Maverick Viñales, que ya estaba a cinco décimas del italiano, si bien no hubo cambios y ese acabó siendo el orden final de la carrera.

El piloto de Cervera, que todavía tuvo tiempo de saludar durante la última vuelta a los más de 100.000 espectadores presentes ayer en las gradas del circuito jerezano, fue el primero en ver la bandera a cuadros sostenida por el tenista Carlos Alcaraz, un resultado que le permite estrenar su historial de victorias en la máxima categoría y regresar a la primera plaza de la clasificación general, aunque sea por solo un punto de ventaja sobre su hermano Marc. Bagnaia, que fue de nuevo tercero, se sitúa a 20 puntos del líder y a 19 del octacampeón del mundo.

“Lograr mi primera victoria en Jerez es increíble”

“Es el mejor regalo de cumpleaños que podía tener: conseguir mi primera victoria aquí, en Jerez, delante de tu afición. He parado en el sector Nieto-Peluqui y ha sido una locura. Me hubiera quedado ahí diez minutos más, pero no podía. Es algo indescriptible. En ese momento no puedo decir qué he sentido, aún estoy como aterrizando. Es el sueño cumplido de todo piloto español: ganar su primera carrera en Jerez, así que lo he podido cumplir y es algo maravilloso”, dijo emocionado el nuevo líder del Mundial, un Àlex Márquez que completó un gran premio casi perfecto. “Creo que ha sido una carrera en la que he sido inteligente en todos los movimientos. Es verdad que al principio ataqué demasiado y perdí un poquito, pero después ya imprimí mi ritmo”, indicó.

Por su parte, su hermano Marc reconoció que “la noticia es ver a mi hermano ganar una carrera de MotoGP, sobre todo, porque sé que era uno de los objetivos de su carrera deportiva: ganar una carrera de MotoGP”. Sobre su actuación fue autocrítico. “Es un error grave. Más que nada porque este año estoy intentando estar muy calmado, es el año que me estoy cayendo menos, pero llevo dos errores los domingos que si quiero luchar por este Mundial y ser competitivo no los puedo cometer”, apuntó.

González y Rueda recuperan el liderato y Moreira acaba cuarto

El madrileño Manu González y el sevillano José Antonio Rueda ganaron ayer en el trazado jerezano y recuperaron el liderato de Moto2 y Moto3, respectivamente.

El andaluz fue profeta en su tierra con un triunfo incontestable, sumando un Grand Chelem, con pole, victoria, vuelta rápida y liderando todas las vueltas incluidas. Aventajó en más de 4 segundos al valenciano Ángel Piqueras, al que ahora aventaja en 4 puntos en el campeonato.Manu González tampoco dio opción a nadie en Moto2 y retomó el liderato, con siete puntos de ventaja sobre un Arón Canet lastrado por su salida. El belga Barry Baltus (Kalex) fue segundo y el brasileño Diogo Moreira se quedó a un paso del podio al ser cuarto, pero recupera tres puestos en el Mundial.