El Enoli Borges Vall acaba la Liga con un empate frente al Alicante

El Enoli Les Borges Vall empató a tres en el encuentro de la última jornada de la temporada frente al Alicante TM en la Superdivisión española de tenis de mesa. Este resultado permite al conjunto de Les Garrigues finalizar la Liga en quinta posición, asegurando así una plaza en competiciones europeas.

El partido disputado en Les Borges Blanques supuso, además, el estreno como local de Cesc Carrera en un encuentro de la máxima categoría estatal, consiguiendo una victoria en su primer compromiso ante la afición local.

La contienda arrancó de manera favorable para los locales con la victoria de Norbert Tauler sobre Carlos Alonso Fernández por 3-1 con parciales de 9-11, 11-5, 11-5 y 11-8. Sin embargo, el equilibrio llegó rápidamente cuando Joan Masip cedió ante el polaco Marek Badowski por un resultado de 1-3 con parciales de 7-11, 5-11, 13-11 y 11-13.

El debutante Cesc Carrera dio nuevamente ventaja a los de casa al imponerse a Diego Lillo por 3-1 con parciales de 11-5, 11-9, 9-11 y 11-6, pero Marek Badowski volvió a igualar el marcador tras derrotar a Norbert Tauler por 1-3 en el cuarto enfrentamiento con parciales de 3-11, 13-11, 9-11 y 9-11.

Con 2-2 en el marcador global, Carrera no pudo mantener su racha y cayó ante Carlos Alonso Fernández por un contundente 0-3 con parciales de 9-11, 10-12 y 5-11. Finalmente, Joan Masip cerró el encuentro con una victoria por 3-0 ante Diego Lillo, quien se vio obligado a retirarse por lesión, estableciendo así el definitivo empate a tres.

El título de Liga ha sido para el Cajasur Priego y descienden Tecnigen Linares y Santjosep.net Sant Jordi.