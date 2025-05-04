Cruel desenlace para el AEM, que tendrá que remontar en el Recasens (3-1)

El AEM visitaba el Municipal de Pradoviejo de Logroño para empezar con buen pie su aventura a los play-offs y soñar al ser equipo de Primera División.

El DUX Logroño ha empezado la primera parte dominante y demostrando que eran las locales. En el cuarto minuto de juego han avisado con un córner cerrado que ha rechazado a la portera Maria Mon con contundencia. El AEM se ha adelantado a la salida de un córner mediante un potente remate de Vero Herrera después de un excelente centro de Evelyn. De servicios de esquina iba la primera parte, donde después de un dudoso córner, Natalia Cebolla ha empatado el partido para las locales. Instantes después del gol, Inés ha perdonado por centímetros lo que hubiera supuesto el 1-2 en el electrónico. Tan sólo al cabo de un minuto el Logroño la ha tenido para adelantarse en el marcador. El resultado en esta rocambolesca primera parte ha sido 1-1.

En el segundo tiempo, las leridanas han salido despistadas con muchas pérdidas de pelota, pero poco a poco han ido progresando en el juego. El AEM ha seguido insistiendo y después de una jugada embarullada la defensa riojana ha sacado un remate de Evelyn bajo palos. En la siguiente jugada la portera local, Chelsea, ha realizado una sensacional parada en un remate de Maryame Atiq. En el minuto 70 el AEM se ha quedado con una jugada menos después de una desafortunada acción de Noe Fernández. A pesar de estar con una menos, el AEM lo ha intentado mediante Marta Gestera y Loba. El desenlace del partido ha sido el más cruel posible: en el minuto 90 Velasco de volea ha puesto por delante en las locales. El AEM se ha hundido y el Logroño ha olido sangre, a la salida de un córner, Cebolla ha sentenciado situando el 3-1 definitivo.

Con el trabajo para hacer y la esperanza de una remontada épico, el partido de vuelta estará el próximo domingo en las 12.30 en el Recasens.