El AEM inicia el play off en Logroño

El AEM arranca hoy (18.00/Lleida En Joc) su segunda participación consecutiva en el play off de ascenso a la máxima categoría, visitando al DUX Logroño en la ida de unas semifinales que se presentan muy ajustadas. De hecho, el conjunto leridano le arrebató la tercera plaza a su rival en la última jornada de Liga gracias a su empate en Alhama (1-1) y la derrota riojana en Cáceres (1-0) y, por ello, tendrá la ventaja de resolver la eliminatoria el próximo domingo en el Recasens.

No obstante, el técnico de las leridanas, Rubén López, destacó que “es muy importante hacerlo bien en el partido de ida, porque si no te quedas sin margen” y consideró que “el equipo llega muy bien, en su mejor momento tanto físico como mental”. “Los dos últimos partidos (ante Alavés y Alhama, los dos primeros clasificados), en los que hemos sacado una victoria y un empate, nos han reforzado mucho y llegamos al partido con mucha ilusión y sin haber cambiado demasiado nuestro día a día respecto a una semana normal”, añadió el técnico.

Además, explicó que la experiencia en el play off del año pasado, en el que el AEM cayó en semifinales ante el Espanyol, “nos sirve para ver qué hicimos mal, que principalmente fue ponernos muy nerviosas cuando encajamos un gol”. “En estos partidos, puedes encajar gol en cualquier momento, pero no te puedes quedar dos goles por detrás, es algo que tenemos claro”, sentenció.

Sobre el DUX Logroño, que se impuso por 3-1 en el partido de Liga regular en Pradoviejo y cayó por el mismo resultado en el Recasens, Rubén López dijo que “es un equipo que arriba tiene jugadoras con mucho gol y es peligroso en el balón parado. Veremos cómo llegan, porque son un equipo físico, que pone muchos balones al área, pero últimamente está encajando goles”, concluyó el técnico, que contará con la baja de Meri Martorell, por lesión, que se une a las ausencias de larga duración de Laura Fernández y Fati Gharbi.