El Lleida, a la Final Four

❘ meaño ❘ El Lleida Handbol ha hecho historia. Las leridanas, que llegaban a Meaño con una renta de seis goles del duelo de ida (29-23), no fallaron y consiguieron un triunfo muy trabajado por 23-25 ante un Asumbal Meaño que presentó pelea hasta el final. Las de Iban Raigal superaron con éxito el duelo de ida, un desplazamiento de más de 900 kilómetros y volvieron a vender en el partido de vuelta que les da acceso a la Final Four, que se disputará el próximo 16, 17 y 18 de mayo, donde se la volverán a jugar ante el Oar Gràcia Sabadell, el Errotabarri y el ganador del Zaragoza-Deza.

En el partido, el Lleida Handbol, siguiendo las indicaciones de su técnico, Iban Raigal, en la previa, salió con todo para evitar la reacción de las gallegas, consiguiendo establecer un marcador de 4-9 que les daba mucha tranquilidad y obligó al entrenador local, Juan Manuel Costas, a pedir el primer tiempo muerto del partido. El parón surtió efecto y el Meaño salió como una exhalación, firmando un contundente parcial de 6-2 que redució las diferencias a un solo gol al final del primer tiempo (10-11). En la reanudación, las leridanas consiguieron mantener esta mínima ventaja durante 12 minutos, hasta que Laura Miniño adelantó a las gallegas por primera vez en el partido (17-16). A pesar de verse por detrás en el marcador, las de burdeos no se pusieron nerviosas y consiguieron volver a tomar las riendas del partido, dándole la vuelta al marcador (19-20). Con esta ventaja, el Lleida no falló y consiguió materializar un triunfo histórico (23-25) que les permite seguir soñando y dar un paso gigante hacia la División de Honor Oro.

Iban Raigal: “Llegar a la Final Four es el premio soñado”

Tras el partido, el técnico del Lleida Handbol, Iban Raigal, destacó que “llegar a la Final Four es el premio soñado. Las jugadoras han trabajdo muchísimo este año y se lo merecian mucho”.

Asimismo, el entrenador apuntó que “todos los equipos participantes tendremos nuestras opciones. Es volver a empezar desde cero”. Sobre el partido, Raigal enalteció el trabajo de sus jugadoras y explicó que “esperábamos un duelo rocoso y duro, pero hemos conseguido cumplir. Sobre todo en los primeros minutos, el equipo ha estado espectacular”, concluyó.