El Llista busca ser cuarto y el Alpicat, el factor pista

Pons Lleida y Lleida.net Alpicat cierran hoy la fase regular de la OK Liga con una última jornada en la que tienen muchas cosas en juego, en especial los rojillos. Los jugadores que dirige Sito Expósito, que ya no pueden eludir el play out, se juegan tener el factor pista a favor en la promoción de descenso, pero para ello necesitan ganar esta tarde al Noia Freixenet para no tener que depender de otros resultados.

Un empate combinado con la derrota del Sant Just en casa ante el Caldes también le daría el factor pista, pero el técnico del Alpicat solo piensa, de entrada, en la victoria. “No vamos a especular nada porque no sabemos qué Noia nos vamos a encontrar. Veremos qué plan de partido tienen, pero nosotros tenemos que salir a por la victoria desde el inicio y hacernos fuertes en casa, donde hemos estado siempre muy regulares”, destacó Sito, que considera que la participación del Noia la semana que viene en la Final Four de la Champions puede ser una ventaja para ellos. “Sin duda su objetivo es la semana que viene y no querrán agotarse pensando en la Final Four. Me espero una salida en tromba del Noia para lograr una renta y luego gestionarla, por eso tendremos que estar muy atentos al principio”, añadió.

El Pons Lleida, en cambio, se juega acabar más arriba de la séptima posición que tiene ahora asegurada. Puede llegar a ser cuarto, pero para ello debería ganar hoy al Alcoi, que no se juega nada, y que el Igualada perdiera en casa ante el descendido Vilafranca y Calafell y Noia no pasaran del empate en la pista del Vic, que también ha perdido la categoría, y Alpicat. En caso de triple empate, el Llista saldría vencedor y acabaría cuarto, logrando de esta manera la clasificación para la Liga de Campeones 2025-2026 y tendría el factor pista a favor.

“Necesitamos ganar sí o sí y a partir de aquí ya miraremos en qué posición acabamos, pero todo pasa por ganar primero y no mirar qué hacen el resto porque no tiene sentido”, señaló el técnico listado, Edu Amat, que se marca como otro de los retos de hoy “recuperar sensaciones y tener claro que hemos corregido errores del día del Voltregà, demostrando que somos un equipo sólido y compacto”, añadió.