Jugadores y afición celebran el ascenso del Mollerussa con una rúa

El Club de Bàsquet Pujol Mollerussa celebró ayer el ascenso deportivo de su primer equipo a la Tercera FEB, la antigua liga EBA, lo que sitúa al equipo en la cuarta categoría del baloncesto estatal. Tras dos temporadas persiguiendo este objetivo, el conjunto dirigido por el técnico local Marc Díaz ha conseguido finalmente alcanzar esta meta de forma merecida. Así, jugadores y aficionados participaron en una rúa que partió del pabellón polideportivo, pasó por la calle Arbeca y el centro de la localidad hasta llegar al ayuntamiento, donde fueron recibidos por la corporación municipal y firmaron en el libro de honor.

Desde el balcón del consistorio, jugadores y directiva agradecieron la implicación de la afición. “Era algo muy deseado”, explicó el presidente del club, Pere Codina, tras recibir el trofeo de campeones. “El club lleva dos años intentando lograr este objetivo y ahora, la próxima temporada, intentaremos consolidarnos y mantener la categoría”, añadió. El equipo cierra la temporada con un balance casi impecable: solo seis derrotas en todo el curso, cinco de las cuales llegaron durante la primera vuelta, mientras el equipo se conjuntaba e incorporaba nuevas piezas. Este logro tiene un valor añadido para el club y la ciudad, ya que es la primera vez que el CB Mollerussa logra el ascenso a esta categoría por méritos estrictamente deportivos. En las dos ocasiones anteriores en que el club militó en esta Liga, lo hizo mediante una permuta de plaza. “Hacía más de veinte años que no estábamos en esta categoría y ahora volvemos, pero por la puerta grande”, remarcó el presidente.