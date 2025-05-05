El Alpicat deberá ganar fuera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida.net Alpicat no pudo ayer con el Noia (3-5) y se tendrá que jugar la permanencia en la OK Liga en el play out ante el Sant Just con el factor en pista en contra. El conjunto del Baix Llobregat no pudo pasar del empate (1-1) ante el Caldes, que sí salvó la categoría, pero terminó undécimo y la eliminatoria al mejor de tres encuentros frente a los leridanos comenzará en el Municipal de la Bonaigua el fin de semana del 17 y 18. El Alpicat, que necesitaba ganar ayer al Noia para tener opciones de iniciar el play out en el Antoni Roure, pagó muy cara la puesta en escena, con los peores 15 minutos de toda la temporada.

Después de unos compases de tanteo, con respeto entre ambos equipos, el Noia tomó las riendas del encuentro. El veterano Bargalló lo probó en una jugada personal, pero el 0-1 llegó después de que Morales le sirviera en bandeja una bola ante Bosch. Un tanto previsible, que no afectó a un Alpicat que lo intentaba con tímidas aproximaciones. El 0-2 no tardó en llegar. Costa estuvo atento a un rechace tras un lanzamiento de Aragonès y batió a Bosch. El silencio se apoderó del pabellón, más después de que Aragonès transformara un tiro lejano en el 0-3. El Noia, que estará en la final a cuatro de la Champions, era un vendaval. Jordi ‘Sito’ Expósito paró el partido por segunda vez. Pero no había manera de despertar. El Noia volvió a mostrar su superioridad y anotó el 0-4 a los 15 minutos, con una espectacular jugada que culminó Salvadó. El cuarto tanto de los visitantes sí hizo reaccionar al Alpicat, que comenzó a tener más la bola. El 1-4 dio alas a los leridanos, con Miquel Serret aprovechando un tiro lejano de Llenas para abrir la lata. Munné pudo recortar diferencias antes del descanso, pero no encontró la manera de superar a un inspirado Roca.

Los leridanos salieron bien en la segunda mitad, empujando, y los árbitros perdonaron la azul a Bargalló. Miquel Serret no supo aprovechar una contra, pero Ballestero se encargó de marcar el 2-4 con un lanzamiento lejano. El Alpicat empezó a verse capaz de levantar la diferencia. Zilken lo probó con dos tiros, pero llegó la décima falta local. Gabarró fue el encargado de lanzar la directa y de marcar el 2-5 al superar por alto a Bosch. Parecía que este gol iba a ser determinante, casi definitivo, pero los locales reaccionaron con rapidez al golpe. Iago Vázquez aprovechó un servicio de Munné y marcó el 3-5.

Volvía a haber partido y Joan Ramon Serret falló una ocasión clara ante Blai Roca, provocando que Expósito se desesperara en la banda. Tampoco acertó a marcar el cuarto Munné. Cuando restaban 4 minutos, Llena vio la azul tras una falta y Gabarró volvió a saltar a pista para sentenciar. Pero esta vez Bosch adivinó sus intenciones. Los últimos minutos fueron de alta tensión, ya que hubo un penalti sobre Ballestero que los árbitros no quisieron señalar. El Alpicat tuvo su última ocasión en una falta directa de Marc Vázquez, que no pudo superar a Roca. El portero del Noia fue el mejor de la segunda mitad por parte de los visitantes. Los árbitros tampoco vieron una nueva caída en el área, mientras el reloj siguió corriendo. Blai Roca sacó una nueva bola y el Alpicat encajó su cuarta derrota de la temporada en el Antoni Roure.