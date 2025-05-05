El Mollerussa firma la salvación

Publicado por Área 11 Creado: Actualizado:

❘ santa coloma de gramenet ❘ El Mollerussa consiguió ayer la permanencia matemática en Tercera RFEF tras empatar en el Estadi Nou Municipal de Santa Coloma de Gramenet ante la Fundació Esportiva Grama (2-2), con los tantos de Jordi Puig (5’) y Roger Coll (58’), y la participación destacada de Albert Batalla, que volvió a la titularidad y salvó a su equipo con una gran parada en un córner a favor de la Grama en el añadido del segundo tiempo. Con este punto, y con la derrota que encajó la Montañesa, el decimoquinto clasificado, en el campo del Cerdanyola (3-1), y con el que el Mollerussa tiene el average ganado por un gol de diferencia, los de Kiku Parcerisas pudieron certificar el objetivo de la temporada.

En este empate entre la Grama y los del Pla d’Urgell, el partido estuvo marcado por el buen inicio de ambos conjuntos, que jugaron con mucho ritmo y con la idea de adelantarse cuanto antes. El Mollerussa lo consiguió en el minuto 5 gracias al tanto de Puig. A partir de ahí, el encuentro entró en un ritmo vertiginoso de juego en el que se vieron tres goles en apenas veinte minutos.

Con el marcador en contra, la Grama dio un paso al frente y buscó un gol del empate, que llegó tras una buena asistencia de Palomeque para Jandro, que este último aprovechó para poner el uno a uno en Can Peixauet. Sin apenas tiempo para que el Mollerussa lograra recomponerse, llegó el segundo de los locales por medio del capitán, Roger Garcia. Con los locales por delante en el marcador, bajó el ritmo de juego en el encuentro. Tras el paso por los vestuarios y en un partido cada vez más igualado, el Mollerussa dio un paso adelante en busca del empate. En el 51’ se anuló un gol a Peris por fuera de juego, que hubiera significado el 3-1 para los locales. Pocos minutos después, en el 58, un Mollerussa más insistente y vertical empató el partido con un tanto de Roger Coll, que con este sumó su quinto gol en los últimos cinco partidos con los del Pla d’Urgell.

La Grama intensificó el ritmo de juego pero no pudo volver a adelantarse en el marcador. En el minuto 66 Albert Batalla salvó al Mollerussa con una doble acción muy valiosa con la que evitó el 3-2. No se movió el electrónico y el Mollerussa se fue de Santa Coloma certificando su continuidad en Tercera RFEF.

“Conseguimos el objetivo y estamos muy contentos”

El entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, se mostró “muy contento” tras el empate de su equipo ante la Grama a domicilio (2-2) y con el que los del Pla d’Urgell sellan su permanencia en Tercera RFEF. Sobre el encuentro, Parcerisas destacó que “hemos empezado muy bien, con mucho ritmo, y de hecho hemos tenido varias opciones para el 0-2 tras el primer tanto de Jordi (Puig) y coger más ventaja”.“Con el paso de los minutos se igualó el partido y hemos tenido 15 minutos que nos han apretado y nos han remontado”, detalló el entrenador, quien alabó la actitud de sus jugadores “porque hemos tenido la sensación de que estábamos dentro del partido y jugando de tú a tú al rival”. El técnico del Mollerussa también puso en valor la mejora del equipo en la segunda parte. “Hemos estado mucho mejor para completar un muy buen partido, teniendo muchas ocasiones y creo que lo justo habría sido sumar los tres puntos”, concluyó Kiku Parcerisas. El Mollerussa cerrará la Liga el próximo domingo (12.00) con la visita del Girona B al Municipal d’Esports de la capital del Pla d’Urgell.