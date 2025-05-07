SEGRE
La victoria del Girona hizo 'perder' dos millones de euros al ganador de la quiniela de Agramunt

El boleto premiado se quedó a un paso del Pleno al 15, que hubiera supuesto más de 2 millones de euros

Expectación en Agramunt por la Quiniela - LAIA PEDRÓS

REDACCIÓ

El premio de 331.664 euros de la Quiniela validado en la administración 1 de Agramunt causó ayer mucho revuelo. Sus responsables, Andrei Nasalean y Xavier Esteban, solo desvelaron que se trataba de un cliente habitual pero que no residía en Agramunt. La victoria del Girona (había puesto X) le impidió lograr un Pleno al 15, que le hubiera reportado más de 2 millones.

