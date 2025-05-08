El PSG gana y jugará su segunda final de Champions
Luis Enrique, que ya ganó la Champions dirigiendo al Barça, podrá festejar hoy su 55 cumpleaños por todo lo alto después de que su París Saint-Germain lograra ayer la segunda clasificación para la final de la Liga de Campeones de toda su historia, después de derrotar también en el partido de vuelta por 2-1 al Arsenal de Mikel Arteta, que peleó hasta el final por dar la vuelta a la eliminatoria pero se encontró con un rival con más puntería y un heroico Donnaruma. El italiano, que ya fue decisivo en la ida, en los octavos contra el Liverpool y en cuartos ante el Aston Villa, protagonizó tres paradas magistrales que le valieron el billete para Múnich al equipo francés, que ante el Inter de Milán tratará de confirmar su condición de favorito.