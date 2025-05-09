El ITF Junior, en el CT Lleida por tercer año consecutivo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CT Lleida acogerá por tercer año consecutivo el Catalonia Open-ITF Junior, un torneo que forma parte del circuito mundial junior de la Federación Internacional de Tenis y que visitará por tercer año consecutivo las pistas del club leridano, desde el domingo hasta el próximo sábado, día 17, con la disputa de las finales.

El torneo arrancará este domingo, con la disputa de la fase previa hasta el lunes –que también es festivo en Lleida–. Esta primera fase constará de dos cuadros (uno masculino y otro femenino) de 32 tenistas cada uno y contará con 10 representantes del tenis leridano, que buscarán alcanzar la fase final, también con dos cuados de 32 tenistas, donde entrarán directamente otros seis.

Así, la presencia total de tenistas leridanos será de 16. David Sánchez, Roger Dolcet, Martí Franco, Ramon Perat y Axel Romero, todos cinco del CT Lleida; Álvaro García, con licencia del RCT Barcelona; y en categoría femenina, Zenaida Ruiz (CT Lleida) y Anna Noguero, Astrid Rogés y Carla Magrí (Natació Lleida) jugarán la previa.

Además, seis tenistas del anfitrión (Adrià Franco, Víctor Palomar, Jordi González y Bruno Melé, en el cuadro masculino, y Maria Pardo y Cèlia Torrelles, en el femenino) entrarán directamente al cuadro final, que se jugará del martes al sábado, paralelamente a los dos cuadros de dobles.