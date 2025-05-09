Jenny Nana, del Lleida Handbol, pone fin a su carrera tras 22 temporadas

Publicado por MARC PIQUÉ Creado: Actualizado:

La jugadora del Lleida Handbol y anteriormente de la Associació Lleidatana d’Handbol, Jennyfer Nana, anunció ayer que pone fin a su carrera deportiva a sus 33 años y después de 22 temporadas, en las que ha conseguido más de mil goles.

Jenny, que es la capitana, debutó con 17 años en el primer equipo disputando una fase de ascenso a División de Honor Oro y curiosamente culminará su carrera jugando otra fase de ascenso a esta misma categoría.

Sus primeros pasos en el balonmano fueron en edad escolar practicando en la Escola Balàfia, desde donde pasó a la Associació Lleidatana y posteriormente al Lleida Handbol. Durante su dilatada trayectoria ha vivido algunas de las etapas más importantes del balonmano femenino en Lleida.

Graduada social de profesión y comprometida con la sociedad, Jenny fue quien bautizó y redactó el proyecto Meraki, una iniciativa integradora a través del Lleida Handbol con el objetivo de que niñas de Primaria puedan acceder a la actividad física.