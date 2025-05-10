Erta y Segura buscan acceder a los Mundiales de Tokio

La selección española, con los leridanos Berta Segura y Bernat Erta como destacados representantes, compite este fin de semana en la séptima edición de los World Relays que se celebran en la ciudad china de Guangzhou. Este campeonato resulta fundamental para obtener los billetes para el Mundial de Tokio de este verano, con un formato similar al de la anterior edición celebrada en Nassau (Bahamas). Se disputarán 14 plazas directas por prueba durante las dos jornadas de competición. El primer día se celebrarán las rondas preliminares, con cuatro series por prueba, donde los dos primeros equipos de cada serie accederán directamente a la final y asegurarán su presencia en Tokio.

Durante la segunda jornada, además de las finales, se disputará una ronda adicional para los equipos no clasificados, compuesta por tres nuevas series por prueba, con clasificación para el Mundial para los dos primeros de cada serie. Las dos plazas restantes se asignarán según el ranking mundial, considerando las mejores marcas registradas durante el período de clasificación, que se extiende desde el 25 de febrero de 2024 hasta el 24 de agosto de 2025.

Entre las mejores opciones españolas destaca el relevo 4x400 masculino, que viene de conseguir la medalla de plata en el Europeo en Pista Cubierta de Apeldoorn (Países Bajos). De aquel éxito repiten en China Bernat Erta, Markel Fernández y Manuel Guijarro, a quienes se suma el experimentado Samuel García, que formó parte del cuarteto que estableció el récord de España (3:00,54) en la final europea de Múnich hace tres años. El equipo se completa con Julio Arenas y las jóvenes promesas David García Zurita y Gerson Pozo. En las series preliminares, España se enfrentará a potencias como Australia, Jamaica, Alemania, China y Sudáfrica con un cuarteto formado por Erta, Fernández, Guijarro y Pozo.

Por su parte, el relevo 4x400 femenino aspira a continuar su progresión ascendente y estará representado, entre otras, por Carmen Avilés, Eva Santidrián, Blanca Hervás y Berta Segura, las cuatro atletas que batieron el récord de España en el Europeo de Roma 2024 (3:25,25) y anteriormente en los World Relays de Bahamas (3:27,30). El equipo competirá en una serie contra Botsuana, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, Italia y Brasil.

En cuanto a los relevos mixtos, el 4x400 —que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde logró el actual récord de España de 3:13,29— estará compuesto por Carmen Avilés, Berta Segura, Samuel García y David Zurita. Se enfrentarán a Uganda, Polonia, Brasil, Canadá y Jamaica en su serie clasificatoria.

Berta Segura compartió, en declaraciones a SEGRE, sus impresiones sobre la experiencia en China: “Llegamos aquí el domingo por la mañana, después de un viaje largo pero sin incidencias. Estos primeros días nos hemos centrado en adaptarnos al cambio horario y a las condiciones ambientales. La ciudad nos ha acogido muy bien y las instalaciones asignadas son excelentes. Lo que más nos está costando es la humedad, que es muy elevada y constante, pero estamos dando el máximo para llegar al sábado (hoy para el lector) en las mejores condiciones posibles”.

Por su parte, Bernat Erta dijo sobre su participación que “puedo correr cualquier relevo de 400 metros de los que estamos aquí. A nivel de sensaciones me encuentro muy bien, esta temporada está yendo de forma fantástica. Veremos si podemos clasificar el relevo el primer día en las semifinales para entrar en la final, que supondría la clasificación directa al Mundial al aire libre”.