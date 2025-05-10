Flick recupera efectivos para el Clásico de mañana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona contará con Alejandro Balde para el crucial enfrentamiento de mañana contra el Real Madrid (16.15/ Movistar La Liga) correspondiente a la jornada 35, donde está en juego una parte significativa del título. El lateral izquierdo, que se perdió varios partidos importantes tras sufrir una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo durante el encuentro ante el Leganés en Butarque, ha mostrado una evolución favorable en los entrenamientos realizados en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Durante la sesión de ayer, Balde completó el entrenamiento sin problemas, lo que confirma su disponibilidad para el Clásico. Hansi Flick dispondrá prácticamente de toda la plantilla, con las únicas excepciones de Jules Koundé, Pablo Torre y el canterano Dani Rodríguez. También destacaron en la sesión los jugadores del filial Landry y Darvich, quienes volvieron a ejercitarse con el primer equipo, mientras que Casadó, otro lesionado, también trabajó a pleno rendimiento.

Otra buena noticia para el entrenador barcelonista es la recuperación de Íñigo Martínez y Eric García, quienes terminaron con molestias el partido ante el Inter en tierras italianas. El defensa central navarro confirmó tras el encuentro que solo se trataba de molestias menores y estará disponible para formar pareja con Cubarsí en el centro de la defensa.

Por su parte, Eric García, quien pidió el cambio durante la prórroga debido a la fatiga y pequeñas molestias, también está recuperado y podría ocupar nuevamente el lateral derecho ante la ausencia de Koundé.

Por su parte, el delantero Ferran Torres dijo ayer que “en el Clásico, estar demasiado motivado puede jugar en tu contra. Es un partido complicado, pero pienso darlo todo y no reservarme nada”, afirmó.