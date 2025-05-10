Set y partido del Atlètic Lleida para cerrar la liga regular (6-0)

Una de las celebraciones de gol este sábado por la tarde en el Farrús.Ingrid Segura

El Atlètic Lleida ha salido a buscar el gol desde el inicio, primero con un remate de Vales que ha salido desviado por poco ha sido la antesala del gol, en el minuto 2, de Wilber Hurtado para abrir el marcador.

El Prat no conseguía llegar al área leridana y los jugadores del Atlètic Lleida robaban la pelota muy fácilmente con la presión alta. En el minuto 36, Wilber ha marcado el segundo con un chute ajustado al palo. Se ha llegado al descanso con un 2-0 corto por lo que se había visto en el terreno de juego.

En la reanudación, los leridanos han acabado de sentenciar el partido con un cuarto de hora mágico del 55 al 67 con cuatro goles, un doblete de Boris, uno de Moró y el hat-trick de Wilber.

Los últimos veinte minutos han servido para dar minutos a los menos habituales y sumar minutos de descanso para los jugadores importantes de cara a la primera eliminatoria de play-off contra el Badalona.