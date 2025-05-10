Un Vila-sana mermado se la juega hoy en A Coruña

Con la moral por las nubes después de proclamarse este pasado lunes campeonas del mundo de hockey femenino, pero agotadas tras un maratoniano viaje de regreso de Argentina y la euforia de las celebraciones, el Vila-sana vuelve hoy a la realidad con un partido crucial en sus aspiraciones de seguir luchando por el título de OK Liga. Las de Lluís Rodero no se pueden permitir ni un solo desliz más si no quieren descolgarse definitivamente de la lucha en la que están involucradas junto al Gijón, líder con 57 puntos, Fraga, segundo con 55, y Palau de Plegamans, con el que están empatadas a 52.

El Vila-sana afrontará el partido de hoy (17.00) en Riazor con la importante baja de Luchi Agudo, que ya no ha viajado por enfermedad, y la duda de Dai Silva, mermada físicamente, mientras que Victòria Porta y Gime Gómez tendrán que jugar con unos patines que son los suyos porque la compañía aérea les perdió las bolsas en el viaje de regreso. Es por ello que Rodero reconoce que “Coruña siempre es un partido complicado, pero esta vez lo será un poco más por el cansancio que acumulan las jugadoras. Acabamos de regresar de Argentina, de festejar el Mundial de Clubes, apenas hemos podido entrenar y ahora afrontamos otro viaje largo, con jugadoras enfermas y otras que arrastran molestias, así que no será un partido nada fácil”, indicó.

No obstante, el técnico de las del Pla d’Urgell es consciente de que no pueden fallar. “Al final tenemos que jugar igual e intentar llevarnos los tres puntos. Por suerte tenemos una plantilla bastante larga y algunas jugadoras tendrán que dar un paso adelante, pero la confianza está en todas ellas”, señaló. Rodero confía en que sus jugadoras sepan aparcar la euforia por ganar el Mundial y centrarse en el partido. “No queda otra que darlo todo y conseguir los tres puntos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar por si alguno falla. Sabemos lo difícil que está, pero queremos sumar para seguir con opciones”, sentenció.