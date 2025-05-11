Traca final con goleada

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Atlètic Lleida le endosó un sonoro 6-0 al Prat en un partido que fue más una declaración de intenciones que un simple trámite. El equipo de Gabri no solo cerró la liga regular con una exhibición ofensiva, sino que aseguró el segundo lugar en la tabla con 61 puntos y el factor campo en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Su primer rival para el ascenso será el Badalona, quinto clasificado y que ha sido el mejor equipo durante la segunda vuelta de la competición.

Gabri se permitió el lujo de rotar jugadores. Uno de los que entró fue el portero leridano Marc Sanz, que hizo su debut ante la atenta mirada de Pau Torres desde la grada. El guardameta local tuvo poca participación, pero estuvo valiente para cortar los balones a la espalda de su defensa. También descansaron Jordi Ortega y Nil Sauret, dos de los hombres más importantes dentro del equipo.

El festín comenzó en el minuto 2, cuando Wilber aprovechó de cabeza un centro de Samsó, que ya no saltó tras el descanso por un esguince de tobillo, para abrir el marcador. Fue el primero de los tres goles que anotó el delantero, que cierra el tramo regular de la competición como pichichi indiscutible con 23 dianas. Poco después, Cucu rozaba el segundo con un misil al poste y Moró erraba por poco otra ocasión. Pero fue Wilber, de nuevo, quien en el 36’ firmaba el 2-0 tras una pared maravillosa con Boris. La presión alta de los leridanos fue un tormento para un Prat ya descendido, con muchas caras juveniles y sin argumentos para rebelarse.

En la segunda parte, los de Cappont se desataron: en apenas 12 minutos, del 55 al 67, cayeron cuatro goles más. Moró culminó una obra coral iniciada por Soule y adornada por un taconazo de Cucu (3-0). Boris, que antes había estrellado un balón en el palo, anotó de cabeza el cuarto en un centro lateral servido por Toni Vicente (4-0). Wilber completó su ‘hat trick’ con el 5-0 tras remediar él mismo –con una jugada dentro del área– un mal primer disparo. Finalmente, el propio Boris cerró la cuenta con el 6-0 tras poner la punta de la bota ante la salida de Aleix cuando la acción parecía franca para el portero del Prat.

Los barceloneses apenas inquietaron a Marc Sanz. Solo Ayman acarició el gol con un remate alto tras centro desde la derecha de Lamelas. Poco más. Fue un monólogo local sin contestación de principio a fin.

Ahora, espera el Badalona en el cruce inicial del play off. El primer partido se disputará el siguiente fin de semana en Badalona, mientras que la vuelta será el sábado 24 en el Ramon Farrús (18:00h). El Atlètic Lleida llega a la promoción con la moral por las nubes y con el sueño de poder culminar su segundo ascenso consecutivo.