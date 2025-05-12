Despedida en casa con derrota

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ Balaguer ❘ El Balaguer cayó derrotado (1-2) ante el Pirinaica en el último partido ante su afición de esta temporada. Los manresanos, que fueron de más a menos, salieron con mucha intensidad en el primer tiempo, y en tres minutos, con dos desajustes de un Balaguer al que le costó entrar en el partido, se encontraron con un 0-2 en el marcador gracias a los goles de Moral, en el minuto 34, y de Puentes, en el 36.Con ese resultado se llegó al descanso.

El segundo tiempo fue totalmente diferente, con un Balaguer lanzado en ataque, mucho más dinámico en su juego y que conseguía recortar diferencias en el marcador a los dos minutos de la reanudación, gracias a un gol de Soldevila. Durante todo el segundo tiempo, el Balaguer no dejó jugar a su rival. el Pirinaica se defendió bien y se cerró en su campo, intentando jugar al contraataque, lo que consiguió en dos ocasiones para plantarse ante Peguero, que en su despedida de la afición rojilla, porque cuelga las botas a final de temporada, consiguió desbaratar con dos intervenciones de mérito. Al final, el resultado ya no varió y el conjunto de Manresa se llevó los tres puntos, que le sirven para ponerse tercero en la clasificación, con opciones de jugar la promoción de ascenso.Además de Alfred Peguero, también Ramon García dejará el fútbol activo al acabar la presente temporada. Dos jugadores muy queridos por el carácter, la disciplina y la lucha que les ha caracterizado.Después del partido, el técnico local, Josete, indicó que “se ha visto un Balaguer muy distinto en el inicio, en el que le costó encontrar su sitio ante un equipo intenso que luchaba por estar en la promoción, y otro, en la segunda parte, en el que hemos buscado el gol y jugado mejor aunque sin suerte en algunos remates”. Acerca de Peguero y García, dijo que: “son dos líderes, dentro y fuera del campo”.