El AEM gana la Liga y asciende a Segunda Catalana

El AEM se proclamó campeón del Grupo 14 de Tercera Catalana después de ganar de forma contundente al Alpicat B (5-1). Con la consecución del campeonato, se hizo con el billete de ascenso directo a Segunda Catalana.

El partido estuvo dominado en todo momento por los locales. A pesar del 2-1 del Alpicat B en el minuto 56, el AEM reaccionó rápidamente y prácticamente en la jugada siguiente, marcó el 3-1. En los instantes finales, Marcel y Perisé hicieron los goles de la sentencia. A falta de una jornada por disputarse todavía, el AEM logró ganar una Liga en la que se ha mostrado muy sólido y es campeón merecidamente.