La Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross generó un impacto económico de 3,3 millones en la Seu de Urgell

La Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross, celebrada en la Seu de Urgell entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024, generó un impacto económico de 3.322.525,85 euros. La cifra se ha dado a conocer este lunes y supone que, por cada euro invertido en el acontecimiento, hubo un retorno de 15,18 euros. Las pruebas se volverán a disputar en la capital alturgellenca del 4 al 8 de junio y una de las novedades de este año pasa por la edición de una publicación previa a los días en que se disputará la competición y que recogerá toda la información. El alcalde de la Seu d'Urgell y presidente del Parque Olímpico del Segre, Joan Barrera, destaca que este tipo de actividades posicionan la ciudad como un destinio turístico y deportiva internacional.