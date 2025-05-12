SEGRE

La Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross generó un impacto económico de 3,3 millones en la Seu de Urgell

La competición vuelve en junio a la capital del Alt Urgell y cuenta con un retorno de 15 euros por cada euro invertido

Una de las pruebas de la Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross celebrada en el canal de aguas bravas del Parque Olímpico del Segre de la Seu d'Urgell en 2024.

Una de las pruebas de la Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross celebrada en el canal de aguas bravas del Parque Olímpico del Segre de la Seu d'Urgell en 2024.Núria Carabassa / XCommunication

La Final de la Copa del Mundo de Slalom y Kayak Cross, celebrada en la Seu de Urgell entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024, generó un impacto económico de 3.322.525,85 euros. La cifra se ha dado a conocer este lunes y supone que, por cada euro invertido en el acontecimiento, hubo un retorno de 15,18 euros. Las pruebas se volverán a disputar en la capital alturgellenca del 4 al 8 de junio y una de las novedades de este año pasa por la edición de una publicación previa a los días en que se disputará la competición y que recogerá toda la información. El alcalde de la Seu d'Urgell y presidente del Parque Olímpico del Segre, Joan Barrera, destaca que este tipo de actividades posicionan la ciudad como un destinio turístico y deportiva internacional.

