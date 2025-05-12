Liga sentenciada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El Barça se levantó de la lona tras el revés europeo sufrido contra el Inter de Milán con una exhibición de fútbol en el primer tiempo y resiliencia en el segundo para asestar un golpe casi definitivo a LaLiga ante el Real Madrid (4-3), que, liderado por los tres goles de Kylian Mbappé, desaprovechó una ventaja de dos goles en los primeros minutos del encuentro. Con este triunfo en un clásico vibrante, el conjunto de Hansi Flick goza de una ventaja de 7 puntos a falta de 3 jornadas sobre el equipo de Ancelotti, que terminará la temporada contando por derrotas los cuatro partidos disputados ante el eterno rival (0-4, 2-5, 3-2 y 4-3). Dieciseis goles a favor del Barça por siete del Madrid. Poco más hay que decir.

La valentía del equipo azulgrana se impuso a la pegada del Real Madrid en un duelo en el que los azulgranas de nuevo salieron muy perjudicados por las decisiones arbitrales. La habitual presión que ejerció Real Madrid TV sobre el canario Alejandro José Hernández Hernández en los días previos ya hacía presagiar un partido complicado y no ayudó a la calma su coincidencia con representantes del club blanco, aunque fuese de forma telemática, a 48 horas del pulso en una reunión para la reforma arbitral (ver desglose superior). El canario Hernández Hernández, en el césped, y el valenciano Martínez Munuera, en el VAR, cometieron varios errores de bulto como la falta a Lamine previa al 0-2, la roja perdonada a Tchouaméni con 3-2 y el escandaloso penalti por manos del francés no pitado con 4-3. Y puede añadirse el gol anulado a Fermín, aunque el jugador azulgrana dijera tras el partido que la decisión arbitral fue correcta. El balón, rebotado tras la entrada de Valverde, le da en el brazo, aunque luego la vuelve a tocar el madridista. Hernández Hernández da validez al gol, pero Martínez Munuera le llama para que lo revise y el canario lo anula tras consultar el monitor, en contraste con la mano anterior de Tchouaméni. Reglamento en mano el gol es válido “porque no se considera infracción revisable si tras la mano accidental se produce una conducción de balón o regate a un adversario”.

Fue un partido de vértigo, de los que acostumbra este exuberante Barça en ataque que ha protagonizado remontadas contra el Atlético, Inter y el propio Madrid en la reciente final de la Copa del Rey. Y, además, certificó que el Barça, pese a los riesgos que asume y que le cuestan encajar goles, es mucho más equipo que el Madrid del solista Mbappé, autor de un triplete estéril que le sitúa como pichichi por delante de Lewandowski.

Otro detalle fue que se lesionó Cubarsí y entró Christensen en su lugar, por lo que Araujo quedó retratado a ojos de Flick tras salir en la foto en el 3-3 y el 4-3 del Inter en Milán.

El árbitro, reunido con el Madrid

Según AS, el árbitro del Clásico participó el jueves en una reunión de la Comisión para la Reforma Arbitral en la que también estuvo presente el Real Madrid. El encuentro, presidido por Javier Tebas, contó con González Fuertes (encargado del VAR en la final de Copa del Rey) y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo.

“Era importante ganar para acercar la Liga”

Lamine Yamal se mostró feliz tras “un partido que era importante ganar para acercarnos al título de Liga”. “Hoy era importante ganar ante nuestra afición, después de lo que pasó en el último partido de Champions”, recordó a los micrófonos de Movistar +.

Mensaje reivindicativo de Raphinha

Raphinha, autor de dos goles frente al Real Madrid, protagonizó una celebración con un gesto significativo que llevaba un mensaje implícito tras las insinuaciones sobre el uso de muñequeras para ingerir sustancias prohibidas durante los partidos.

Pitos contra el equipo blanco y Ancelotti

El Real Madrid llegó a Valdebebas sobre las 21.30 horas y allí había algunos aficionados esperando al equipo. Pese a estar vigilados por la Policía Nacional no dudaron en pitar e insultar a los jugadores a su llegada a Valdebebas. A Carlo Ancelotti le gritaron un “Carletto vete ya”.

Denuncia de insultos racistas en Segunda

El delantero del Eldense Sekou Gassama afirmó que varios ultras visitantes “han hecho el sonido del mono” durante el partido ante el Málaga. El árbitro inició el protocolo antiviolencia y se emitió un mensaje por la megafonía del estadio.