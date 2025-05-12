Tres leridanos superan la primera jornada en el Catalonia Open

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tres tenistas leridanos, Àlvaro García (RCT Barcelona), Martí Franco (CT Lleida) –en la imagen– y Anna Noguero (CN Lleida), superaron ayer la primera jornada de la fase previa del Catalonia Open-ITF Júnior, que se disputa en las instalaciones del Club Tennis Lleida. Por contra, quedaron eliminados David Sánchez, Roger Dolcet, Ramon Perat, Axel Romero (CT Lleida) y Àlex Ros (CN Lleida) y, en féminas tampoco pasó ronda Carla Magrí (CN Lleida).