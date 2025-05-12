SEGRE

TENIS

Tres leridanos superan la primera jornada en el Catalonia Open

Tres leridanos superan la primera jornada en el Catalonia Open

Tres leridanos superan la primera jornada en el Catalonia Open

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Tres tenistas leridanos, Àlvaro García (RCT Barcelona), Martí Franco (CT Lleida) –en la imagen– y Anna Noguero (CN Lleida), superaron ayer la primera jornada de la fase previa del Catalonia Open-ITF Júnior, que se disputa en las instalaciones del Club Tennis Lleida. Por contra, quedaron eliminados David Sánchez, Roger Dolcet, Ramon Perat, Axel Romero (CT Lleida) y Àlex Ros (CN Lleida) y, en féminas tampoco pasó ronda Carla Magrí (CN Lleida).

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking