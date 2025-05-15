El Hiopos Lleida confirma la renovación de Encuentra hasta 2027

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha confirmado que el técnico Gerard Encuentra ha renovado su contrato con el club, que expiraba el próximo año, hasta junio de 2027, tal y como ha avanzado este jueves SEGRE.

Encuentra, de 35 años y pieza clave de los éxitos recientes del club, ha ampliado un año más su vínculo con el Lleida después de que el equipo materializara el pasado domingo la permanencia en su primera experiencia como entrenador en la Liga Endesa.

El vínculo entre el Lleida y Encuentra se remonta a verano de 2021, cuando se inició un camino de éxitos que han llevado al club burdeos hasta la élite del baloncesto español. A lo largo de sus cuatro años al frente de la entidad, en los que ha dirigido 147 partidos oficiales, el técnico leridano ha ganado dos Ligas Catalanas LEB Oro, en 2022 y 2023, ha logrado el ascenso a la ACB en la temporada 2023-2024 y ha confirmado recientemente la salvación en la máxima categoría del baloncesto español. Con esta renovación, el Hiopos Lleida ata a la pieza angular de su proyecto y se asegura la continuidad del joven técnico leridano.