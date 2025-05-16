Tres heridos en el atropello múltiple de Cornellà siguen ingresados, uno en estado crítico

Sangre en el lugar del atropello en el exterior del RCDE Stadium.Xavi Hurtado / Europa Press

Tres heridos en el atropello múltiple de este jueves en los aledaños del RCDE Stadium en Cornellà (Barcelona) siguen ingresados, uno de ellos en estado crítico en la UCI, según el balance actualizado del Departamento de Salud de la Generalitat.

El atropello tuvo lugar antes del partido entre el Espanyol y el FC Barcelona, cuando una mujer arrancó su vehículo, cuando estaba rodeado de aficionados, y arrolló diversas personas.

Un total de 17 personas resultaron heridas, de las cuales 13 fueron trasladas por unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a centros hospitalarios, aunque la mayoría no llegaron a ingresar.

En estos momentos, solo quedan tres ingresados (uno menos que esta mañana), de los cuales uno, de 41 años, está en estado grave en la UCI, ha informado el Departamento de Salud.

La conductora del vehículo, una mujer de 34 años que manejaba un turismo de color blanco, quedó detenida y dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas, según la policía catalana.

La Unidad de Investigación de la comisaría de Cornellà de Llobregat (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación y ha abierto diligencias para clarificar las causas.