Vidorreta, sobre lo sucedido en el partido de ida ante el Hiopos Lleida: " fue una celebración excesiva, no tenía que haberla hecho"

Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, reconoce la dificultad que supone para su equipo el partido del domingo frente al Hiopos Lleida, sobre todo después de los cambios en la plantilla, y afirmó que el del domingo será un partido difícil "porque tienen un equipo de mucha calidad".

El Lleida ha cambiado muchos jugadores, tiene una plantilla muy larga, juega con mucho ritmo y las líneas generales del equipo se mantienen, aseguró el entrenador del Tenerife, quien añadió que es cierto que en la posición de 'center' han tenido muchos cambios y ahora, además de Oriola como titular, tienen un jugador nuevo y el equipo ha cambiado en las ideas ofensivas con esta llegada.

El Tenerife jugará el domingo en Lleida y los entrenadores, Txus Vidorreta y Gerard Encuentra, se vuelven a encontrar tras el desencuentro que tuvieron al final del choque anterior. A Vidorreta, en rueda de prensa, se le recordó ese incidente y les restó importancia: "Han pasado varios meses ya. Creo que será un fin de semana de celebración para el Lleida y me imagino que no me convertirán a mi en protagonista en un fin de semana en el que tienen muchas cosas que celebrar".

Vidorreta dijo asimismo que será el primer partido en casa "después de lograr la permanencia que era su primer objetivo como cualquier equipo recién ascendido y les felicito por ello y, además, Gerard Encuentra ha renovado por dos temporadas, por lo que tienen muchos motivos de celebración e imagino que harán todo lo posible para que sea el Lleida el protagonista y no yo".

"Dicho esto está claro que fue una celebración excesiva y evidentemente dije en su momento que no había hecho nunca y que no iba a volver a serlo", añadió. Vidorreta, asimismo, indicó: "También puedo decir que no tenía que haberla hecho, pero fue una celebración, ni agredí ni insulté y no fue más allá que una excesiva celebración; y por lo tanto estaré preparado para cualquier cosa que pueda suceder en la dinámica de ayudar a que haya un buen ambiente festivo y, al mismo tiempo, para ayudar a mi equipo a ganar en un partido muy importante para quedar segundos".

En el duelo de la primera vuelta disputado en el Santiago Martín Vidorreta se encaró con el banquillo leridano y su entrenador, Gerard Encuentra, así como con los numerosos aficionados del Hiopos que estaban en las gradas, a los que dispensó al acabar el partido el gesto de ‘iros a dormir’ que popularizó Stephen Curry.