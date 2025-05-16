Partido de alta tensión: el Hiopos Lleida reforzará la seguridad para recibir al Tenerife

El partido de este domingo (17.00) contra La Laguna Tenerife será de alta tensión por lo sucedido en el duelo de la primera vuelta disputado en el Santiago Martín, en el que el técnico local, Txus Vidorreta se encaró con el banquillo leridano y su entrenador, Gerard Encuentra, así como con los numerosos aficionados del Hiopos que estaban en las gradas, a los que dispensó al acabar el partido el gesto de ‘iros a dormir’ que popularizó Stephen Curry.

La afición de Lleida, y en particular la peña Nucli Bordeus, no olvida tal afrenta y se prevé un partido de lo más caldeado. Es por ello que el club reforzará la seguridad dentro del Barris Nord y, en especial, detrás del banquillo del conjunto tinerfeño para evitar males mayores. Desde el Hiopos se lanza un mensaje de cordura, pidiendo que se anime como siempre pero “con respeto” y sin provocar acciones que puedan acarrear multas económicas al club e, incluso, el cierre del Barris Nord, dado que ya pesa un aviso de apercibimiento de clausura por un partido si se vuelven a repetir incidentes como los que hubo en el partido ante el Girona.

En ese encuentro se lanzó algún objeto sobre la mesa de anotadores, se profirieron insultos a los colegiados y un aficionado situado en la zona VIP saltó a la pista para encararse con uno de ellos.

Por ello, se ampliará el número de efectivos privados de seguridad y no se descarta hacer registros a las mochilas a la entrada como ocurrió en el partido ante el Gran Canaria.

El club anuncia la renovación de Encuentra hasta 2027

El Hiopos Lleida hizo oficial ayer la renovación de Gerard Encuentra hasta 2027. El acuerdo, adelantado ayer por SEGRE, se cerró antes de que el equipo viajara este martes a Gran Canaria y en él se contempla la ampliación del contrato por una temporada más –ya tenía contrato en vigor para la 2025-2026–, con una mejora ostensible de las condiciones económicas que tenía estipuladas y anulando la cláusula de rescisión que había al final de la presente campaña en caso de recibir alguna oferta superior.

Encuentra, el entrenador más joven de la Liga ACB con solo 35 años, completará su cuarta temporada al frente del primer equipo del Força Lleida, las mismas que estuvo Joaquín Prado, ahora el director deportivo, si bien ya le ha superado en número de partidos dirigidos. Encuentra acumula actualmente 148 encuentros, 31 de ellos en ACB y 117 en LEB Oro, superando en 28 a Prado, el segundo del ranking, y en 87 a Borja Comenge, el tercero. En cuanto a balance, es el que mejor lo tiene, con 90 victorias y 58 derrotas, mientras que Prado se quedó en 51 partidos ganados y 69 perdidos.