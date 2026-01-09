SEGRE

Els països de la UE avalen per majoria la firma de l'acord del Mercosur malgrat les protestes dels agricultors

Itàlia s'alinea amb Alemanya i Espanya i decanta la balança a favor del 'sí' malgrat l'oposició de França i Polònia

La concentració a l’A-2 a Fondarella aquest divendres al matí.

La concentració a l’A-2 a Fondarella aquest divendres al matí.Oriol Bosch / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
agencias

Creat:

Actualitzat:

Els països de la Unió Europea avalen l'acord comercial amb els països del Mercosur després de 26 anys de negociacions. La llum verda al pacte ha arribat aquest divendres després d'una reunió dels ambaixadors dels 27 celebrada a Brussel·les i on Itàlia s'ha alineat amb Espanya i Alemanya i ha decantat la balança a favor del 'sí'. La firma de l'acord ha tirat endavant per majoria qualificada, sense el suport de França i Polònia, així com d'Hongria, Irlanda i Àustria. D'aquesta manera, els estats autoritzen la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, perquè viatgi pròximament al Paraguai i signi de forma definitiva l'acord comercial més gran que ha subscrit mai el club comunitari.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking