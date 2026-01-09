Els països de la UE avalen per majoria la firma de l'acord del Mercosur malgrat les protestes dels agricultors
Itàlia s'alinea amb Alemanya i Espanya i decanta la balança a favor del 'sí' malgrat l'oposició de França i Polònia
Els països de la Unió Europea avalen l'acord comercial amb els països del Mercosur després de 26 anys de negociacions. La llum verda al pacte ha arribat aquest divendres després d'una reunió dels ambaixadors dels 27 celebrada a Brussel·les i on Itàlia s'ha alineat amb Espanya i Alemanya i ha decantat la balança a favor del 'sí'. La firma de l'acord ha tirat endavant per majoria qualificada, sense el suport de França i Polònia, així com d'Hongria, Irlanda i Àustria. D'aquesta manera, els estats autoritzen la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, perquè viatgi pròximament al Paraguai i signi de forma definitiva l'acord comercial més gran que ha subscrit mai el club comunitari.
Agricultura i ramaderia
redacción / ACN