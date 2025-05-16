Gerard Encuentra: "Cuando dos partes están a gusto y funcionan bien, las cosas llegan a buen puerto muy rápido"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, y el entrenador del Hiopos, Gerard Encuentra, han escenificado este viernes por la mañana la renovación del técnico hasta 2027 en una rueda de prensa en la que ambos han mostrado su satisfacción por este acuerdo que refuerza la apuesta del club por la estabilidad y el crecimiento.

"Estoy muy a gusto y con ganas de crecer igual que el club", ha declarado Encuentra, quién ha reconocido que el proceso de renovación ha sido muy rápido. "Cuando dos partes están a gusto y funcionan bien, las cosas llegan a buen puerto muy rápido", ha añadido el técnico, agradeciendo la confianza depositada por Albert Aliaga, presidente de la entidad, y de toda la junta directiva.

Encuentra ha destacado la importancia del apoyo recibido por parte de la afición leridana, afirmando que es difícil describir en palabras lo que siente: "Es de piel gallina. Tenía el móvil bombardeado de mensajes de mucha gente. Estoy agradecido de todo el apoyo que me dan y espero poder devolverlo con muchas alegrías".

Un proyecto con ambición de futuro

El técnico ha subrayado que el objetivo principal es "seguir creciendo, pero sin querer hacerlo demasiado rápido". En este sentido, ha remarcado que la prioridad es consolidar el proyecto en "la mejor liga de Europa", a pesar de reconocer la exigencia de la competición. "Tenemos una mentalidad ambiciosa y queremos consolidar el proyecto a la máxima división", ha afirmado.

Por su parte, el presidente Albert Aliaga ha destacado el fenómeno social que representa Encuentra en Lleida, pero ha pedido mantener los pies a tierra: "No perdamos de perspectiva quienes somos. Lo que hemos hecho hasta ahora es muy grande, pero tenemos que tener presente de donde venimos y donde estamos".

Preparando el próximo partido con responsabilidad

De cara al próximo compromiso del equipo, Aliaga ha hecho un llamamiento a la afición para que dé apoyo al equipo con respeto: "Tenemos que ser inteligentes. Perdamos o ganemos el partido, tenemos que ganar con el ambiente", ha explicado el presidente, quién ha pedido a los seguidores que animen, griten y hagan fiesta, pero siempre con "conocimiento".

El club ha anunciado también que se reforzará la seguridad para el próximo partido este domingo, que empezará a las 17.00 horas, y ha invitado a los aficionados a participar en las actividades posteriores, que incluirán castellers y la presencia de los jugadores en la pista.