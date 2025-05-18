El Pons Lleida está a una victoria de jugar por primera vez en las semifinales del play off

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘ El Pons Lleida protagonizó ayer la gran sorpresa del play off al tumbar por 5-6 al Liceo en Riazor, uno de los candidatos al título de Liga, que le deja a un paso de hacer historia. Y es que los de Edu Amat, que ya jugaron por primera vez este año la final de Copa del Rey, están a un triunfo de sellar su clasificación para unas semifinales por el título que nunca han jugado. La próxima batalla, este sábado y en pleno Aplec del Cargol, la mejor combinación para conseguir que el Onze de Setembre esté a reventar.

El Pons Lleida pudo tomar ventaja a los cuatro minutos en una acción de Darío Giménez. El argentino disparó, Martí Serra paró en primera instancia pero el rechace le cayó franco a Fran Torres, que empalmó de primeras pero la bola se estrelló en el travesaño. Era una clara declaración de intenciones de que los listados venían a dar la campanada, y vaya si la dieron. La acción activó a los gallegos, que encadenaron dos ocasiones por mediación de Dava Torres y Carballeira a las que respondió perfectamente Martí Zapater, que se lució poco después ante Nil Cervera. Error en el pase de Badia y el exigualadino se plantó solo ante el futuro portero del Noia, que le adivinó las intenciones y evitó el 1-0.

En esta primera mitad los porteros fueron los grandes protagonistas. El exlistado evitó el gol leridano en otro disparo de Darío Giménez, mientras que en el otro lado Zapater se lucía de nuevo ante Cervera y Ciocale, que la próxima temporada defenderá la camiseta listada. Las tablas se rompieron superado el ecuador del primer tiempo en una gran triangulación local. Cervera activó la contra hacia Carballeira, que asistió para que Saavedra, solo, marcara a placer el 1-0.

El Pons Lleida no se vino abajo y reaccionó rápido. Nico Ojeda y Torres tuvieron el empate muy cerca, pero se toparon con un Martí Serra insuperable. Cuando parecía que no habría más movimientos, a poco más de un minuto del descanso ‘Tombita’, que juega cedido por el Liceo, restableció la igualada al aprovechar una asistencia de su compatriota Giménez.

La segunda mitad no comenzó nada bien para los intereses leridanos, ya que a los 30 segundos Carballeira recogió un rechace de Zapater a disparo de Saavedra y volvió a adelantar a los suyos (2-1). El Pons Lleida encajó bien el golpe y un minuto después Darío, de un fuerte disparo de cuchara, volvió a situar las tablas. A partir de ese momento los listados acorralaron al Liceo y tuvieron ocasiones muy claras para ponerse con ventaja, pero en ocasiones Martí Serra y en otras el palo, que repelió el disparo de Nico Ojeda en la directa que lanzó por la décima falta local, evitaron un 2-3 que llegó por fin en una acción de astucia de Moncusí. El de Cassà de la Selva tuvo el cuarto un minuto después, pero el meta gallego lo evitó.

El Liceo reaccionó y Ciocale gozó de dos claras ocasiones, la segunda repelida por el palo, hasta que logró la igualada al aprovechar un gran servicio de Dava Torres. El dominio era ahora del cuadro gallego, que completó la remontada gracias a la décima falta leridana. Ferruccio no falló en la directa y situó un 4-3 a falta de cinco minutos para el final. Pero los leridanos no habían dicho la última palabra. Edu Amat arriesgó sacando el portero para tener un jugador más de pista y, tras perdonar Carballeira dos acciones a portería vacía, Nuno Paiva hacía enmudecer Riazor marcando por toda la escuadra el gol que forzaba la prórroga faltando solo siete segundos.

El tiempo extra no podía comenzar mejor, ya que Fran Torres, a los 36 segundos, volvía a poner en ventaja a los listados. El partido estaba roto y las ocasiones se sucedían en ambas porterías. El Liceo estaba contra las cuerdas, pero una asistencia de Saavedra la convertía en gol Dava Torres para situar el 5-5 al final de la primera parte de la prórroga. Y cuando el partido se encaminaba hacia la fatídica tanda de penaltis, volvió a aparecer Nuno Paiva para ejecutar al Liceo faltando 48 segundos con otro disparo demoledor que entró por toda la escuadra y dar el primer punto al Pons Lleida, que se ha ganado el derecho a poder soñar con jugar su primera semifinal del play off.

“El equipo nunca ha dejado de creer en la victoria”

“Nos merecíamos un partido así en A Coruña. Ha sido el premio a la fe, a la convicción y a la confianza. El equipo nunca ha dejado de creer en la victoria, marcando el 4-4 con cinco jugadores haciendo lo que habíamos trabajado, teniendo paciencia”, señaló el entrenador listado, Edu Amat, que reconoció: “hemos hecho una cosa muy complicada que era ganar el primer partido en la pista del Liceo y recuperar el factor pista. Ahora ellos ya no se pueden equivocar y nosotros tenemos dos partidos para conseguir el punto que nos falta. Ojalá lo podamos rematar el sábado que viene en casa. Desde aquí hago ya un llamamiento a la afición para que venga a animar, porque si este equipo hace esto cuando desplaza 25 aficionados, cuando el pabellón está lleno jugamos con dos más. Es muy importante tenerlos para conseguir este segundo punto y hacer historia”.

Por otra parte, el Reus tomó ventaja en la eliminatoria ante el Noia tras ganar ayer 3-2.