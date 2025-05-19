El Tàrrega vence, pero no consigue subir directo

Publicado por IVÁN FARRENY Creado: Actualizado:

El Alguaire cayó derrotado ante un Tàrrega que necesitaba la victoria para tratar de alcanzar al Cardona. En la primera parte, los visitantes se adelantaron gracias al gol de Oriol Valls (0-1, 9’), pero Domingo empató el encuentro (1-1, 29’). Tras el tanto, fue Catalán el autor del 2-1, que adelantaba a los locales pero Vinicius, antes del descanso, igualó de nuevo el encuentro (2-2, 44’). En la segunda parte, Mikel marcó el 2-3 definitivo a los pocos minutos y tras el tanto, el Tàrrega defendió el marcador y aseguró la segunda plaza con 70 puntos pese a no poder adelantar al líder, mientras que el Alguaire será sexto con 47 puntos.