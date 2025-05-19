Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

d. tejedor

❘ lleida ❘ Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, reconoció haber “hecho treinta minutos muy igualados” pese a que en el “momento clave del partido, una antideportiva hace que se vayan de seis puntos, y a continuación nos hacen un triple”. El técnico se mostró resignado ante el nivel visitante. “Se encuentran muy cómodos, controlan el ritmo y se aprovechan, tienen muy buen equipo, saben jugar muy bien y así lo han demostrado. Son muy buenos, no se ponen nerviosos en los veinticuatro segundos de posesión, saben jugar mucho, se encuentran, tienen mucha calidad, pasan bien el balón y tienen dos bases que son dos ordenadores. Marce y Bruno han dominado el ritmo en el tramo final, han estado tranquilos y nosotros no hemos podido acelerar el ritmo”, señaló.

Ante esa calidad visitante el técnico confesó haber “hecho muchas cosas tácticas. Con Pierre hacíamos un tipo de defensa con el bloqueo directo, hemos intentado incomodarlos, haciendo cambios en el bloqueo para que no sacaran tanta generación”. Encuentra negó que “el tema físico haya afectado, creo que en casa siempre le ponemos un poco más de corazón. La clave ha sido ponernos seis arriba, era nuestro momento, pero han vuelto rápido y ahí se han aprovechado”. Preguntado por su sensación al volver al Barris Nord después del anuncio de la renovación, dijo estar muy emocionado: “Es indescriptible, agradecimiento, orgullo, piel de gallina, ha sido una pasada la ovación con la que me han recibido, igual que el tifo que ha hecho el Nucli Bordeus, que ha sido espectacular. No sabría describir con palabras la sensación, es algo mágico”, dijo el técnico.

Nucli Burdeos preparó un tifo para Vidorreta

La peña Nucli Bordeus volvió a superarse. Antes del inicio del partido desplegó un enorme tifo dedicado a Txus Vidorreta, que no lo pudo ver porque se ausentó por una indisposición. En él aparecía una imagen de Gerard Encuentra con el lema “Volies dormir?”, y debajo el mensaje: “Benvingut al teu mal son”.

Dos seguidores se encaran con Encuentra

Al final del partido, mientras Gerard Encuentra entraba en el túnel de vestuarios, dos seguidores del Tenerife se encararon con él mandándole a dormir, como hizo Vidorreta en el partido de ida. La rápida intervención de los Mossos evitó un altercado con aficionados del Hiopos, que les recriminaron la acción.

El Barça no podrá ser cabeza de serie

El Barça perdió ayer en Vitoria, donde acumuló dos bajas más, Satoransky y Brizuela, y no podrá ser cabeza de serie en el play off, al que se acerca el Baskonia.