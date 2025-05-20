Llista y Aplec, de la mano

El Llista ya prepara el decisivo duelo de este sábado frente al Liceo, un partido que, de ganarlo, significaría la clasificación para disputar por primera vez en su historia una semifinal del play off por el título de Liga. Es por ello que el club y el Aplec del Caragol, uno de sus patrocinadores desde hace casi veinte años, han aunado esfuerzos para conseguir que el Onze de Setembre sea una olla presión y el sexto jugador del equipo de Edu Amat.

Todos los aficionados que vengan con el atuendo de su peña y la pulsera del Aplec tendrán entrada gratuita al pabellón y entrarán en el sorteo de dos cuotas de su peña para el año que viene, con un máximo de 200 euros. “El objetivo es convertir el Onze de Setembre en una olla a presión, porque lo necesitamos todo y a todos. Necesitamos mucho ruido, porque los jugadores salen con otro aire a jugar el partido, un partido en el que podemos hacer historia”, afirmó el presidente Enric Duch.

Por su parte, Ferran Perdrix, presidente de la FECOLL, comentó que “desde la junta del Aplec del Caragol siempre se ha tratado de incentivar la participación de los grupos en los acontecimientos deportivos de la ciudad que coinciden con esta fiesta gastronómica”, y recordó que cuando los peñistas se han sumado masivamente en algunos de estos partidos, como en los del fútbol del Lleida, “siempre se ha creado una gran atmósfera”, apuntó.

Llista y Liceo ya se vieron las caras en los cuartos de final del play off de la temporada 2001-2002 y en aquella ocasión se resolvió en el tercer partido. Los listados perdieron el primero en Riazor por 4-2, ganaron en Lleida 4-3 y sucumbieron en el desempate por 7-3. Ahora tienen la ventaja de pista gracias a su enorme victoria del sábado por 5-6.

El Vila-sana conquista el subcampeonato estatal sub-17

El Club Patí Vila-sana continúa acaparando éxitos, no solo de su primer equipo sino también de su cantera. Si hace un par de semanas sus equipos femeninos Fem11 y Fem15 se proclamaban campeones de Catalunya en Reus, el Fem17 consiguió este domingo el subcampeonato de España de la categoría, y va camino de repetir la gesta que el club logró en 2015 cuando se proclamó campeón de España, entonces con un equipo integrado, entre otras, por las hermanas Maria y Victòria Porta, ahora en la primera plantilla.

El conjunto del Pla d’Urgell, formado por Iris Martínez, Sophia Krauss, Maria Parrot, Ona Berent, Cristina Vila, Antía González, Júlia Martorell, Elna Sánchez, Ingrid Martín y Abril Homedes, acudió al campeonato como segundo de Catalunya. Después de deshacerse del Tres Cantos madrileño por un ajustado 2-1, con tantos de Parrot y Berent, cayeron en la gran final por 1-0 ante el Palau Plegamans. “Es un gran éxito, y más porque es un equipo muy joven que tiene mucho recorrido”, señaló el técnico Albert Arnau.

Amat: “Tener el apoyo de nuestra afición será muy importante”

Edu Amat, técnico del Pons Lleida, ya hizo un llamamiento después de ganar en A Coruña para que el Onze de Setembre sea el sexto jugador y ayer se congratuló de la iniciativa con el Aplec para llenar el pabellón. “Tener el apoyo de nuestra afición será muy importante, porque nos espera un partido muy difícil, con momentos complicados en los que necesitaremos la ayuda del público”. El técnico reconoció que “conseguimos algo muy difícil que era sumar el primer punto fuera de casa, que deja al Liceo entre la espada y la pared. No tienen margen de error y vendrán conscientes de la situación, pero la presión tiene que ser para ellos”.