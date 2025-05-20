Un campeón de 70 años: Diego Armenteros, un profesor jubilado leridano, continúa cosechando éxitos deportivos

Que el deporte no tiene edad lo demuestra Diego Armenteros, un profesor jubilado de 70 años con una destacada trayectoria en la enseñanza de Educación Física que se ha proclamado campeón de España en las recientes competiciones de duatlón en Graus y triatlón de invierno en Reinosa. Armenteros, que dedicó 25 años de su carrera profesional a la Escola Alba tras pasar por otros centros como Cervantes y Mangraners, continúa cosechando éxitos deportivos ocho años después de su jubilación.

Durante su etapa como docente, compaginó la enseñanza con la práctica deportiva, participando en marchas ciclistas de renombre como la Quebrantahuesos y la Luchon-Bayona. También dirigió actividades de deporte escolar y compitió en maratones, llegando a proclamarse vencedor en dos medias maratones de Lleida y 4 ediciones de la Pujada a la Seu Vella.

Durante una prueba de ciclismo.

Tras jubilarse, el profesor leridano se adentró en el mundo del triatlón con resultados sobresalientes. Entre sus logros destacan los títulos de campeón de España en media distancia y distancia olímpica, así como diversos podios nacionales. A nivel internacional, ha conseguido un segundo puesto en el Campeonato de Europa de media distancia y un tercer puesto en el Mundial de duatlón.

En competiciones de la franquicia Ironman, Armenteros se ha proclamado vencedor tanto en el de Vitoria como en el 70.3 de Marbella, renunciando en ambas ocasiones a las plazas para el Mundial. También ha subido al podio en Cascais (Portugal) y Barcelona. Actualmente, aunque ha reducido su actividad en triatlón, Armenteros pasa gran parte de su tiempo en la Val d’Aran practicando esquí de fondo, senderismo y ciclismo. Recientemente se ha aventurado a participar en la UTMB de Aran. Su excelente estado de forma queda patente con sus últimos éxitos: el 2 de febrero se proclamó campeón de España de triatlón de invierno en Reinosa (Cantabria), y el 2 de marzo logró el título de duatlón en Graus. Además, el 27 de abril consiguió un meritorio segundo puesto en el Ironman 70.3 de Valencia, y el pasado sábado ganó el Europeo de Aquabike en Pamplona (pedalear bajo el agua) demostrando que a sus 70 años sigue siendo un competidor de élite en su categoría.