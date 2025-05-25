Àlex vence a Marc

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Àlex Márquez (Ducati Gresini) conquistó ayer la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, séptima cita del Mundial de motociclismo, por delante de su hermano Marc Márquez (Ducati). El de Gresini Racing, que partía segundo y tomó el mando de la carrera en la primera vuelta, no sucumbió a la presión de su hermano mayor y pudo conquistar la tercera esprint de su vida y acabar con el pleno que exhibía el octocampeón mundial en las carreras de los sábados en 2025, todo en una cita en la que el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) completó el podio.

Gracias a este triunfo, Àlex recorta a 19 puntos la distancia con Marc en la general de pilotos, en la que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que solo pudo ser sexto ayer en Silverstone, está a 56 unidades del mayor de los hermanos. El italiano estuvo inmerso durante toda la carrera en la lucha por la última plaza de podio con Di Giannantonio, pero acabó superado por Bezzechi (Aprilia), cuarto, y Johan Zarco (LCR Honda), quinto, en los últimos giros.

En cuanto al resto de españoles, Pedro Acosta (KTM) concluyó octavo; Joan Mir (Honda) fue duodécimo, justo por delante de Maverick Viñales (KTM) y de Fermín Aldeguer (Ducati); Aleix Espargaró (Honda) terminó decimoséptimo; Raúl Fernández (Aprilia), decimonoveno; y Àlex Rins (Yamaha), vigésimo.

Previamente, en la Q2, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) se había garantizado la pole, tercera consecutiva –algo que no lograba desde 2021–, para las dos carreras del fin de semana. ‘El Diablo’, segundo más rápido el viernes, hizo valer su 1:57.233 para aventajar en tres décimas a Àlex Márquez y en casi seis a ‘Pecco’ Bagnaia, con el líder del Mundial, Marc Márquez, partiendo desde la segunda fila, después de cometer un error en su último intento que no le permitió mejorar.

El ocho veces campeón del mundo volverá a salir cuarto hoy en la carrera larga, por delante de Fermín Aldeguer, quinto, mientras que Àlex Rins y Joan Mir, undécimo y duodécimo, completarán la cuarta fila de parrilla. Algo más lejos partirán Pedro Acosta, decimocuarto; Raúl Fernández, decimosexto; Maverick Viñales, decimoctavo; y Aleix Espargaró, vigésimo primero.

En Moto2, el valenciano Arón Canet (Kalex) sorprendió al líder de la general, su compatriota Manu González (Kalex), al hacerse con la pole después de tener que pasar por la Q1, mientras que el brasileño afincado en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) arrancará tercero.

Por último, en Moto3, el líder de la categoría, José Antonio Rueda (KTM), se garantizó la pole en Silverstone gracias a una mejor vuelta de 2:09.449, y liderará una primera fila íntegramente española junto al ‘rookie’ Álvaro Carpe (KTM) y Ángel Piqueras (KTM), segundo de la general.