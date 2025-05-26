Vidorreta: “No fui al Barris Nord para evitar problemas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Txus Vidorreta por fin explicó los motivos por los que no acudió el domingo al Barris Nord. No fue por ninguna indisposición, como alegó el club, sino para “evitar problemas” a ambos clubes. “Pensamos que contribuíamos a evitar problemas, también al Hiopos Lleida, si yo no iba al partido”, aseguró el técnico, que reiteró sus disculpas por su comportamiento en el partido de ida. “Hice un gesto que no debía a Gerard Encuentra; él me empujó, y pienso que tampoco estuvo acertado empujándome cuando yo le hice ese gesto. Pero repito que no debía haber hecho ese gesto, y mi respuesta a ese empujón fueron tres gestos que tampoco debía hacer, y que eran referidos, en exclusiva, a Encuentra. Pido disculpas por ello porque no debí hacer esos tres gestos”, zanjó.

Hay que recordar que Txus Vidorreta, el gran esperado por la afición leridana, a la cual se enfrentó después de ganar en la ida, fue el grande ausente en el Barris Nord en el partido de hace una semana. El Tenerife, media hora antes del inicio del partido, publicó en la red X un mensaje excusando su presencia por una “indisposición” muy oportuna. “¿Donde está Vidorreta!” y “¡Vidorreta se ha cagado!” fueron los cánticos que la afición no paró de repetir durante todo el partido.

Aquel día, la peña Núcli Bordeus del Hiopos Lleida volvió a superarse. Antes del inicio del partido contra La Laguna Tenerife desplegó una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta, que no la pudo ver porque se ausentó por la supuesta indisposición ahora desmentida. Aparecía una imagen de Gerard Encuentra con el lema “¿Querías dormir?”, y debajo el mensaje: “Bienvenido a tu pesadilla".