Rúa trágica en Liverpool

Un hombre británico de 53 años, blanco y residente en la zona de Liverpool, fue detenido ayer tras atropellar con su vehículo a numerosos peatones en el centro de esta ciudad inglesa, durante las celebraciones del título de Liga del Liverpool, informó la Policía de Merseyside en un comunicado. El club había organizado una rúa que fue seguida por unas 750.000 personas.

En un momento de la celebración, el vehículo atropelló a numerosos participantes en la rúa. La policía, que inmovilizó el coche y detuvo a su conductor, pidió a la ciudadanía “no especular sobre las circunstancias que rodean al incidente”, añadiendo que “se están realizando investigaciones exhaustivas para establecer las circunstancias que condujeron a la colisión”, agregó el representante de la Policía de Merseyside. El rotativo The Telegraph informó de que la policía antiterrorista estaba también involucrada en la investigación. Al cierre de esta edición no habían trascendido datos oficiales sobre el número de heridos o su gravedad, y algunas fuentes hablaban de 10 heridos, dos de ellos policías.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó en redes sociales el atropello múltiple como “espantoso”, agradeció la “rápida respuesta” de los servicios de emergencia y pidió dar “espacio” a la Policía para investigar lo sucedido, trasladando su solidaridad con “todos los heridos o afectados.

El Liverpool, por su parte, aseguró que sus “pensamientos y oraciones” están con los afectados por el atropello masivo y ofreció su “ayuda total” a los servicios de emergencia y a las autoridades locales. También el máximo rival de la ciudad, el Everton, así como otros clubes de la Premier, mostraron su conmoción por el grave incidente.

Este atropello recuerda al ocurrido en los minutos previos del reciente derbi entre el Espanyol y el Barcelona, en el que una mujer de 34 años atropelló a un grupo de seguidores, dejando 17 heridos. La mujer quedó en libertad con cargos.