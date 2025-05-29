Cuenca gana una final a banda de infarto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jugador de Sueca (València) Raúl Cuenca se adjudicó ayer el primero de los tres campeonatos de Europa que se disputan en Cervera hasta el domingo, concretamente en la modalidad a la banda, en una final de infarto en la que los jugadores se marcaron muy de cerca. Si bien es su tercer Europeo, otro a la banda y uno al cuadro 71/2, es el primero que consigue en su país y además añadió que “es todo un sueño poder ganar en casa del maestro Fortiana a quien todos tenemos muy presente”.

El segundo clasificado fue el austriaco Arnim Kahofer, que el año pasado consiguió el oro. Cuenca se deshizo por la mañana del holandés Raimund Swertz, quien en la primera ronda eliminó al catalán Esteve Mata, y por la tarde al actual campeón Arnim Kahofer en una ajustada partida 120 a 100, en la que los dos jugadores se marcaron de cerca para no quedarse.

En la entrega de trofeos, el vicepresidente de la Confederación Europea destacó que Cuenca ya marcó estilo desde sus inicios: “Con solo 12 años hizo una exhibición en la televisión valenciana Canal9, en la actualidad tiene 45 años”, dijo. Por su parte, el presidente del club de billar, Josep Planes y el del Casal, Joan Bergadà, agradecieron el trabajo del equipo humano de la instalación para la organización del campeonato. Según Planes, en los dos días de campeonato pasaron por las instalaciones del Casal más de 500 personas.

Hoy, a partir de las 9.30, empieza el campeonato de Europa en la modalidad del cuadro 47/2. En la primera jornada se jugarán 6 rondas y el favorito es el actual campeón, el holandés Raimund Swertz. Cervera acoge hasta el domingo por segundo año consecutivo los tres campeonatos de Europa de billar en las modalidades de Banda y Cuadro 47/2 y 71/2.