Adiós agridulce para el Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida puso ayer el punto final a una temporada histórica que no pudo rubricar con la duodécima victoria, después de perder en Girona (95-83) en un partido que se decidió por el acierto local en los triples, con 16 canastas anotadas, casi el doble de su media.

El Hiopos Lleida tomó el mando desde el inicio gracias a su dominio en el rebote defensivo y a un más que aceptable acierto exterior, sobre todo en el triple. Con Batemon al frente de las operaciones, los de Gerard Encuentra ya doblaban a su rival (5-10) a los tres minutos de juego, con dos triples seguidos del escolta de Wisconsin, lo que obligó a Moncho Fernández a parar el partido. El acierto desde la línea de 6,75 permitió a los leridanos mantener su renta (8-13) superado el ecuador del primer periodo ante un Girona que sufría para anotar.

El partido se atascó debido a la infinidad de faltas personales, aspecto del que Girona supo sacar provecho para ajustar el marcador (20-21) antes de que un triple de Bropleh dejara el marcador en 20-24 al final del primer asalto. El segundo comenzó con el cuadro local al alza y con un Durham muy activo. El neoyorquino firmó dos canastas y Sisinskas un triple para completar un parcial de salida de 7-0 que dio le dio la vuelta al luminoso e hizo que Encuentra pidiera su primer tiempo muerto. La desventaja aún creció hasta los cinco puntos con otra bandeja de Durham (29-24), hasta que un triple de Hasbrouck acabó con una sequía de tres minutos.

Los tiros libres dieron aire al Hiopos, que volvió a tomar ventaja superado el ecuador del segundo periodo (32-34, m.16). Pero un triple de Busquets sobre la bocina, una técnica sobre Encuentra por protestar y la lesión de Demajeo Wiggins, al que se le salió el hombro derecho cuando intentaba lanzar, dejaron tocado al Hiopos, situación que aprovechó el Girona para abrir una brecha de nueve puntos (45-36) gracias a los triples de Geben y Ferrando, y un 2+1 del propio pívot lituano.

Encuentra aún tuvo que lamentar otra lesión antes de llegarse al descanso, después de que Madsen se retirara por un fuerte esguince. Sin Wiggins, que pudo volver en la segunda mitad, ni el finés, el técnico echó mano del canterano Ibo Dabo, sustituto ayer en la convocatoria de Hamilton. Un parcial de 0-4, con triple de Paulí desde nueve metros y sobre la bocina mantuvo al Hiopos en la batalla al descanso (45-40).

De regreso, los de burdeos volvieron a mostrar su mejor versión y con Paulí en estado de gracia –nueve puntos, con dos triples– restablecieron las tablas (55-55). El partido era de rachas y el Girona volvió a replicar, ahora con dos triples de Lucas, uno de ellos con tiro adicional que obligó a Encuentra a parar el partido (66-60). Los leridanos salvaron la situación al final del tercer cuarto (70-64), pero otros dos triples locales nada más empezar el último cuarto abrieron una renta de 12 puntos (76-64) que ya fue determinante para la suerte de un partido que acabó con Ibou Dabo anotando sus dos primeros puntos en ACB.

Nucli Bordeus, con pocas entradas, no acudió como grupo

La peña Nucli Bordeus no estuvo presente ayer en las gradas del pabellón Fontajau como grupo, solo alguno de sus miembros acudió al último partido. La razones fueron, según apuntó la peña en su cuenta X, la imposibilidad de disponer de suficientes entradas para organizar un autocar (hubo unos tres cuartos de entrada) y al cambio de día del partido, ya que inicialmente estaba previsto para hoy.

Encuentra: “El año que viene también firmo estar salvado a cuatro jornadas” del final”

Gerard Encuentra reconoció al final del partido que, pese a perder ayer, “los objetivos los hemos cumplido. A falta de cuatro partidos estábamos salvados, así que la nota solo puede ser buena o muy buena”, aseguró, al tiempo que dijo que para el año que viene “queremos ser más ambiciosos y hacer mejor las cosas en todos los aspectos, tanto de equipo como de club, pero el año que viene también firmo estar salvado a cuatro jornadas del final”. Sobre el partido dijo que “ha sido un partido más disputado de lo que refleja el marcador, pero es cierto que al final nos hemos dejado ir un poco y el Girona lo ha aprovechado”.