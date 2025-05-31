Mata repite en Cervera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jugador de Centelles Esteve Mata volvió a triunfar en Cervera 20 años después, al conseguir ayer su segunda medalla de plata en un Campeonato de Europa de billar en la modalidad del cuadro 47/2, como ya hizo en 2005. Mata, que hizo un certamen impecable, eliminó por la mañana en cuartos de final al actual campeón de Europa, el holandés Raymund Swertz, y en semifinales al checo Marak Faus. Sin embargo, no pudo con el francés Willy Gerimont, que cerró la partida a 250 carambolas en solo 2 tacadas.

Gerimont demostró su condición de favorito por la tarde al eliminar al checo Xavier Gretillat, jugador que había conseguido acabar dos partidas de una sola tacada. En el campeonato han habido un total de cuatro partidas que han concluido en la primera tirada, las otras han sido de Gerimont y del valenciano Raúl Cuenca.

El alcalde de Cervera, Jan Pomés, manifestó su satisfacción por el éxito de las pruebas que tienen lugar en el Casal. “El equipo humano de voluntarios es extraordinario”, señaló. En este sentido destacó que son un total de 12 horas de billar cada día que atienden los mismos jugadores del club de billar de Cervera. Se ocupan de los arbitrajes, los marcadores, la música, la limpieza de la sala y de acomodar al público, entre otras tareas. También el vicepresidente de la Confederación Europea, Carles Borrell, califico de “admirable” el trabajo que realiza la entidad.

Hoy comienza el último campeonato en la modalidad del cuadro 71/2 que se prolongará hasta el domingo por la tarde y en el que participarán un total de 16 jugadores. Igual que en la modalidad del cuadro 47/2, la dificultad está en el hecho de que el jugador solo puede hacer 2 carambolas en el interior de los 9 cuadros en que se divide el billar, a la tercera debe sacar una bola del interior del cuadro, lo que dificulta las reuniones de las bolas. Hoy las partidas comenzarán a las 9:30 horas y finalizaran pasadas las 22:00. El domingo se disputarán los cuartos, semifinales y finales.