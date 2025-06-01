Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Luis Enrique hizo ayer historia en Múnich. Bordó la primera ‘Champions’ del PSG y completó el primer triplete del fútbol francés, el segundo de su carrera, tras destrozar al Inter de Milán (5-0) con una exhibición sin precedentes en el Allianz Arena y con un equipo que moldeó a su antojo, que esculpió hasta erigirlo como el rey de Europa en una temporada para el recuerdo.

Con el PSG también se ha proclamado campeón de Europa un leridano. Borja Álvarez Buedo es el entrenador de porteros en el staff técnico de Luis Enrique. Es la primera Champions para el PSG y la segunda para Francia, tras la del Olympique de Marsella en 1993. La celebración del título en París provocó numerosos altercados que acabaron con decenas de detenidos.