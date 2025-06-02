La Caminada i Cursa del Castell del Remei reúne a unos 900 participantes en su propuesta nocturna

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La octava edición de la Caminada i Cursa del Castell del Remei, una cita nocturna y solidaria que ya se ha convertido en todo un clásico del calendario atlético leridano, se convirtió el pasado sábado en una fiesta multitudinaria que reunió a cerca de 900 participantes. El éxito refrenda la apuesta de la organización de potenciar la caminata, más familiar, que la competición. La cita la organiza la Fundació Castell del Remei, está patrocinada por Celler Castell del Remei y, una vez más, fue solidaria con la Fundació Catalana de Lupus, entidad a la que se destinan todos los beneficios.

La nueva propuesta ofrece un único recorrido de 10 kilómetros, en lugar de los dos que había en ediciones anteriores y con ello, hubo un incremento de las inscripciones. En cuanto a la carrera, el podio femenino lo ocuparon Judit Grau, que hizo un tiempo de 51:27; Núria Codina, con 52:13 y María Renales, con 52:15. El ganador masculino fue Sergi Hidalgo, con un tiempo de 38:22, seguido de Edgar Bonjoch, con 40:43 y de Ricard Gual, con 42:13.

Entre los participantes se sortearon numeros obsequios, como dos polos de Isidre Esteve, del Dakar, firmados; así como camisetas del Barça firmadas por Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y Gavi. Cada participante adulto recibió una botella de vino Oda tinto y entre los sorteos, una comida en el restaurante del Castell del Remei, alojamientos en el Vilosell Wine Hotel o visitas guiadas a los Cellers Castell del Remei y Tomàs Cusiné. La Caminata Celler Tomàs Cusiné será el 19 de octubre.