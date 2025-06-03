Un paso más hacia la liquidación: el Lleida CF anuncia las bajas del director deportivo, el entrenador y miembros del staff

El Lleida CF, que parece abocado a la desaparición el 30 de junio tras fracasar la entrada de un grupo inversor, anunció ayer las bajas del director deportivo Raúl Fuster, el entrenador Íñigo Idiakez y los miembros del cuerpo técnico Pol Fresneda y Omar Ruiz. Es decir, desmantela la estructura técnica del primer equipo, con la excepción de momento del leridano Jordi Cortés, que ha sido segundo entrenador durante la corta etapa de Idiakez.

Mientras tanto, un grupo de aficionados y socios ha comenzado a organizarse para crear un club social alternativo ante la posible desaparición del Lleida CF. La iniciativa, que ya cuenta con una estructura deportiva definida, contempla comenzar en Cuarta Catalana y disputar sus encuentros en instalaciones municipales como Gardeny o La Bordeta, según confirmaron sus impulsores a través de redes sociales.

El proyecto va tomando forma con Roger de Mesa como director deportivo, Oriol Jové en el cargo de secretario técnico y Andreu Ratés como cara visible de la iniciativa. Los organizadores ya han iniciado conversaciones con marcas de equipamiento deportivo para diseñar las indumentarias y han establecido un modelo de gestión basado en el principio de “un socio, un voto”, con cuotas anuales de 50 o 100 euros sin diferencias entre categorías por el momento.

El modelo económico del futuro club se sustentará principalmente en tres pilares: las cuotas de socios, donaciones y patrocinios. Esta estructura pretende garantizar la viabilidad financiera de la entidad desde sus inicios en la categoría más baja del fútbol catalán, con la intención de ir creciendo progresivamente.

Los promotores han dejado claro que esta iniciativa solo se materializará si el actual Lleida CF no encuentra una solución a sus problemas y termina desapareciendo. En caso de que se produjera un “milagro” y el club azul consiguiera mantenerse a flote, el proyecto quedaría guardado “en un cajón” a la espera de nuevas circunstancias.

Mientras tanto, los organizadores continúan su labor de difusión para conocer con cuántos aficionados podrían contar en este nuevo proyecto que busca preservar la tradición futbolística en la ciudad ante un escenario de posible desaparición de su principal referente deportivo.

Sobre la incertidumbre en torno al Lleida CF, se pronunció el alcalde Fèlix Larrosa en Onda Cero Lleida y ante la posible creación de un nuevo club impulsado por la ciudadanía, dijo que es necesario un proyecto que “recupere los sentimientos pero que también sume colectivos, empresas e instituciones”.