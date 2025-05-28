Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las peñas del Lleida CF han dado un paso adelante ante la situación de incertidumbre que rodea el futuro del club . Rudes Lleida, És un Sentiment, Nucli Burdeus, Blues Nord y Amics del Lleida han emitido un comunicado conjunto anunciante la puesta en marcha de una iniciativa para crear un nuevo club de fútbol que empezaría a competer la próxima temporada a Cuarta Catalana, siempre que la actual entidad no pueda garantizar su continuidad.

"El pasado cuatro de mayo acabó la liga regular y, desgraciadamente, la incertidumbre hacia la continuidad del Lleida CF no sólo persiste, sino que se ha convertido en una herida abierta para muchos aficionados", exponen al documento. Ante esta situación, las agrupaciones han decidido actuar para "no permitir que el legado del fútbol en nuestra ciudad acabe silenciado ni olvidado".

Los colectivos de seguidores afirman que han estado trabajando discretamente desde hace tiempo para estar preparados en caso de que fuera necesario emprender un nuevo camino. Ahora consideran que es el momento de iniciar los trámites para dar forma legal y oficial a un nuevo club basado en un modelo de propiedad colectiva.

Un club de base social

La propuesta de los aficionados apuesta por una entidad "de los socios y para los socios, bajo el principio de un socio, un voto," según detalla el comunicado. Este modelo representa una alternativa al sistema de gestión actual y busca garantizar la participación directa de la masa social en las decisiones del club.

A pesar de esta iniciativa, las peñas han manifestado que actuarán con "el máximo respeto" hacia la historia del Lleida CF. Han dejado claro que si finalmente el actual club consigue continuar —por ejemplo, mediante un acuerdo con un grupo inversor, como se ha especulado recientemente—, el proyecto alternativo quedaría en pausa, tal como ya sucedió el año 2022 con la llegada de los actuales gestores.

"El Lleida somos nosotros. Su afición, su gente, los que éramos ayer, somos hoy y seremos mañana", afirman con contundencia en el comunicado. "Nunca permitiremos que desaparezca este sentimiento. ¡Visca el Lleida, sempre"!

Mientras tanto, la directiva del Lleida CF todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre su futuro inmediato. Las negociaciones con posibles inversores continúan en marcha, pero si no se llega a un acuerdo viable en las próximas semanas, el club podría quedar fuera de competición la próxima temporada, dejando vía libre al nuevo proyecto impulsado por las peñas.