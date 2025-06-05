¡Bienvenidos a La Seu!

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Copa del Mundo de eslalon y kayak cross arrancó ayer en La Seu d’Urgell con la tradicional ceremonia de inauguración, que dio la bienvenida a la élite mundial de piragüismo que desde mañana y hasta el domingo se dará cita en las instalaciones olímpicas del Parc del Segre. Competirán 244 palistas de hasta 44 países, en una cita que sirve de inicio del ciclo olímpico con vistas a Los Ángeles 2028, objetivo en el que todos los piragüistas tienen puesto su punto de mira.

Durante el acto intervino el alcalde de La Seu, Joan Barrera, que dijo que la ciudad es “lacasa del deporte y del piragüismo”, haciendo referencia a las 21 Copas del Mundo acogidas, “que suman 22 con la de esteaño” –detalló–, 3 Mundiales (1999, 2009 y 2019) y con el encargo de organizar el de 2027, así como la celebración de los JJOO de Barcelona’92. Barrera acabó alabando los valores del deporte como “el esfuerzo, la perseverancia, la igualdad, la superación, la disciplina, el respeto por el rival y el valor de luchar por nuestros objetivos”. También hablaron el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, y el presidente del comité de eslalon de la Federación Internacional de Canoa, Richard Fox.

El artista de circo especializado en la bicicleta artística, Yldor Llach, protagonizó la parte más lúdica de la ceremonia, con su espectáculo ‘Indarica’. También actuaron, como clausura de la inauguración, los Diables del Alt Urgell con una representación con fuegos artificiales.

Las pruebas arrancarán mañana con las mangas clasificatorias de kayak a partir de las 11:10 horas.