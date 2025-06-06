Marc Márquez vuela en el estreno en MotorLand Aragón

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati), líder de MotoGP, ha sido el más rápido del viernes en la Practice de la categoría reina del Gran Premio de Aragón, octava cita del Mundial de motociclismo, una jornada en la que los también españoles Manu González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM) dominaron en Moto2 y Moto3, respectivamente.

Con un increíble registro de 1:46.397, dos segundos por delante de su hermano Alex (Ducati), el único que consiguió acercarse algo, Márquez se confirmó como el piloto de referencia en MotorLand Aragón. Mientras, Maverick Viñales (KTM) finalizó tercero a cinco décimas y con el mismo tiempo que Joan Mir (Honda), cuarto al haber establecido la marca con posterioridad al catalán.

Con el 'paddock' revolucionado por la decisión del vigente campeón Jorge Martín, todavía ausente en pista por su lesión, de no continuar el próximo año en Aprilia, el de Cervera, que lideró el FP1 con casi un segundo de ventaja sobre el primero de sus perseguidores, tomó el mando de la Practice menos de un cuarto de hora después de arrancar la sesión.

Lo logró en su primer intento de vuelta rápida de toda la sesión, y supo después mantenerse al frente. El tiempo valió al octocampeón para mandar este viernes ante su hermano y Viñales. Mir y Pedro Acosta (KTM) cerraron el 'Top 5' en Alcañiz.

También avanzará directamente a la Q2 Fermín Aldeguer (Ducati), que acabó octavo justo por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), tercero de la general. Ya fuera de esos diez primeros puestos de privilegio concluyeron Raúl Fernández (Aprilia), decimocuarto; Alex Rins (Yamaha), decimoquinto; y Augusto Fernández (Yamaha), decimoséptimo. Todos ellos se verán obligados a disputar la Q1.