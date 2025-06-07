Alcaraz se cita con Sinner en la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz se clasificó ayer para la final de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, en un momento en el que el actual campeón había resurgido tras dos horas irregulares y había remontado para dominar 4-6, 7-6, 6-0 y 2-0.

De este modo, el murciano tendrá ahora la oportunidad de ganar su quinto ‘grande’ en su quinta final y reeditar el título del año pasado en la arcilla roja parisina ante Jannik Sinner, que batió en tres sets al serbio Novak Djokovic (6-4, 7-5 y 7-6) en la otra semifinal, que se alargó hasta las tres horas y cuarto.

Por su parte, Alcaraz tuvo que sacar billete para la última defensa de su trono parisino con mucho trabajo porque no encontró su regularidad ante un Musetti que le puso en muchos apuros y que demostró su gran nivel esta temporada en tierra batida.

El italiano contuvo a Alcaraz durante casi dos horas, ya que se impuso en el primer set (4-6) y mandó al ‘tie break’ en el segundo. No obstante, acabó cediendo ante el murciano por 7-6 y no supo encajar el golpe. El mazazo de perder el segundo set y los problemas físicos en su pierna izquierda lo borraron de la pista. Así, Alcaraz ganó ocho juegos seguidos, hasta que Musetti se retiró ya sin opciones.