Marc Márquez sigue intratable en Alcañiz y firma un sábado perfecto

Marc Márquez este domingo en el Gran Premio de Aragón de Motociclismo en el circuito de Motorland Alcañiz en Teruel.EFE/Javier Cebollada

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) ha firmado un sábado perfecto al lograr la pole y la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Aragón, octava cita del Mundial de motociclismo, superando en ambas luchas a su hermano Alex (Ducati), en una jornada en la que José Antonio Rueda (KTM) arrancará primero en Moto3 y en la que Manu González (Kalex), líder de Moto2, deberá remontar desde el decimoctavo lugar.

El octocampeón del mundo demostró de nuevo que es imbatible en MotorLand Aragón, donde dominó el viernes y fue otra vez el más rápido el sábado. Después de atar la pole, peleó su triunfo en la carrera corta y se subió a lo más alto de un podio en el que también estuvieron Alex Márquez (Ducati) y Fermín Aldeguer (Ducati).

Con este éxito, Marc afianza su ventaja al frente del Campeonato del Mundo, donde manera 27 puntos sobre Alex y 84 sobre el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que no sumó este sábado al terminar duodécimo.

Una vez apagados los semáforos en MotorLand Aragón, Marc Márquez cayó hasta la tercera posición tras una mala arrancada y un toque con Pedro Acosta (KTM), una acción que dejó a Alex como líder de la carrera. A pesar de todo, el octocampeón del mundo recuperó un puesto ya en la vuelta 2 al adelantar en la curva 1 a Morbidelli.

Poco a poco, los de Cervera se fueron escapando y dejaron por detrás la lucha por la última de las posiciones de podio, con 'La Bestia' con ventaja sobre los dos murcianos de la parrilla, el de Mazarrón y Fermín Aldeguer (Ducati), que logró superar al transalpino en la vuelta 9. Mucho peor pintaban las cosas para Francesco Bagnaia (Ducati), que perdía posiciones de manera preocupante.

Antes, en sexto giro de los 11 al trazado aragonés, el mayor de los Márquez se lanzó sobre su hermano para aventajarle y recuperar el liderato de la prueba. Ya nada impidió la victoria en su 'jardín', en la que encabezó un podio que completaron Alex y Aldeguer.

Finalmente, Acosta terminó quinto, y Maverick Viñales (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia) concluyeron en el 'Top 10', séptimo y décimo respectivamente. Alex Rins (Yamaha) finalizó decimocuarto, mientras que Augusto Fernández (Yamaha) y Joan Mir (Honda) no lograron terminar.

Antes, en la sesión de clasificación, el líder conquistó la pole número 99 de su carrera, la 71 en la clase reina. Con un estratosférico 1:45.704, obligado por la presión de sus rivales, Márquez se aseguró la posición de privilegio con dos décimas de ventaja sobre su hermano Alex Márquez (Ducati) y sobre el italiano Franco Morbidelli (Ducati), los tres únicos pilotos capaces de bajar del 1:46 este sábado.

El otro rival de los de Cervera por el título, el italiano 'Pecco' Bagnaia, fue cuarto y encabezará de nuevo este domingo una segunda fila en la que también estará Pedro Acosta, la mejor moto distinta de KTM clasificada en MotorLand Aragón. Fermín Aldeguer y Maverick Viñales partirán séptimo y octavo, respectivamente, y Joan Mir lo hará undécimo. No consiguieron avanzar de la Q1 Raúl Fernández, decimotercero; Alex Rins, decimoquinto; ni Augusto Fernández, decimoctavo.