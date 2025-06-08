Marc Márquez se exhibe de nuevo en Aragón y es más líder de MotoGP

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto de Cervera Marc Márquez (Ducati) ha arrasado en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, octava cita del Mundial de motociclismo, y afianza su liderato por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati), segundo este domingo, en una jornada en la que el también español David Muñoz (KTM) ha vencido en Moto3 y en la que el turco Deniz Öncü (Kalex) ha hecho lo propio en Moto2.

En el circuito de MotorLand Aragón, en Alcañiz, donde el año pasado rompió una sequía de más de 1.000 días sin vencer, Márquez volvió a auparse a lo más alto y a confirmar que el trazado turolense es su 'jardín' favorito. Con ello, suma los 37 puntos del Gran Premio y se convierte en el primer piloto en liderar todas las sesiones en un fin de semana desde Alemania 2015, cuando lo logró, por supuesto, también él.

En el podio le acompañaron Alex Márquez y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), precisamente el segundo y el tercer clasificados, respectivamente, del Campeonato del Mundo. Con este resultado, Marc aventaja en 32 puntos a su hermano y en 93 a 'Pecco'.

Una vez apagados los semáforos, el octocampeón del mundo defendió su posición de privilegio y comenzó a tirar para tratar de escaparse, con su hermano Alex intentando mantenerse cerca. Por detrás, Pedro Acosta (KTM) consiguió superar a 'Pecco' Bagnaia, pero este le devolvió la pasada las dos veces que el murciano probó fortuna.

Aunque durante las primeras vueltas pareció posible una lucha entre los hermanos Márquez, en la vuelta 8 se vio que Marc no estaba dispuesto a ceder. Con un crono de 1:47.275, empezó a abrir hueco sobre Alex, una marca que todavía mejoró en su siguiente giro (1:47.180) y en el ecuadro de carrera, bajando por primera vez del 1:47.

Mientras, se quedaban fuera de carrera pilotos como los franceses Johan Zarco (Honda) y Fabio Quartararo (Yamaha) y el sudafricano Brad Binder (KTM), y a falta de cuatro giros para el final, Maverick Viñales (KTM). Antes, Márquez estabilizaba su ventaja en dos segundos sobre su inmediato perseguidor, presionado por Bagnaia, pero las posiciones no se moverían en Alcañiz.

Acosta terminó finalmente cuarto, mientras que Fermín Aldeguer (Ducati) fue sexto por delante de Joan Mir (Honda). También acabaron en los puntos Raúl Fernández (Aprilia), décimo; Alex Rins (Yamaha), undécimo; y Augusto Fernández (Yamaha), decimotercero, mientras que Viñales concluyó decimoctavo tras su caída.